La empresa Enel informó que este domingo 22 de febrero realizará nuevos cortes de luz programados en varias comunas de la Región Metropolitana (RM).

De acuerdo con lo señalado por la compañía, la interrupción del suministro eléctrico podría extenderse por al menos siete horas en algunos sectores.

Además, la firma explicó en su página web que estas suspensiones son avisadas con anticipación, con el objetivo de que los clientes puedan planificar sus actividades.

Para verificar si tu vivienda se encuentra dentro de las zonas afectadas, puedes ingresar tu dirección en el buscador habilitado por Enel HACIENDO CLIC ACÁ donde se detallan horarios y sectores específicos.

En caso de que el corte impacte a personas electrodependientes, la empresa dispone de líneas de atención para brindar apoyo: 600 696 0000, 800 800 696 y 22 696 0000.

Enel anuncia cortes de luz para este domingo: revisa todas las comunas afectadas

Lo Barnechea: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Santiago: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

Conchalí: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Enel informó que los cortes que realiza son por distintos motivos, ya sea por trabajos de mantención programados para mejorar la red, por fallas técnicas o emergencias provocadas por accidentes y condiciones climáticas, por razones de seguridad mientras se realizan reparaciones, o en casos puntuales por deudas impagas.