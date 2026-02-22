Renca declara tres días de duelo tras muerte de pareja en explosión de camión de gas

La explosión ha dejado hasta ahora nueve personas fallecidas y al menos 12 hospitalizadas con quemaduras y heridas de diversa consideración

La Municipalidad de Renca decretó tres días de duelo comunal tras confirmarse la muerte de Paulette Tello y Nicolás Soto, pareja que resultó gravemente afectada por la explosión de un camión de gas ocurrida el pasado jueves.

La pareja viajaba en motocicleta cuando se produjo la explosión. Inicialmente, Tello sobrevivió y fue hospitalizada en estado crítico, pero finalmente falleció debido a la gravedad de sus lesiones.

La confirmación del fallecimiento fue realizada por su hermana, Daniela Daza, mediante publicaciones en redes sociales, donde expresó su dolor y despedida hacia ambos.

“Nunca perdí la fe de encontrarte, pero no estaba preparada para que fuera así“, escribió Daniela a Nicolás.

“Te vamos a extrañar más que la cresta, eras una persona tan alegre, un hombre tan luchador y con tantos sueños que te faltaron cumplir junto a mi hermana”, indicó.

En una segunda publicación realizada la mañana de este sábado, la mujer confirmó el fallecimiento de su hermana, quien permanecía en riesgo vital producto de las quemaduras.

“¿Por qué, señor?, ¿por qué nos haces sufrir de esta manera? Pero sé que mi hermana está descansando junto a su amado Nico”, comenzó.

“Dios, pensaste en ella y no la dejaste sufrir. Te voy a llevar siempre en mi corazón, mi ‘chan’, como me decías”, agregó.

Finalmente, se despidió señalando que “Nunca olvidaré la mujer aguerrida que eras y lo chistosa. Te amo, hermana, me duele tanto el alma, pero sé que estás tranquila porque te fuiste con él”.

El alcalde de Renca, Claudio Castro, señaló en su cuenta de X: “No hay palabras que logren calmar el dolor de una pérdida tan trágica, pero Renca se caracteriza por su fuerza comunitaria y, como comunidad, los acompañamos en su pesar. He decretado tres días de duelo comunal para honrar su memoria y la de todas las víctimas de este terrible accidente”.

Según informó la subsecretaría de Redes Asistenciales, la explosión ha dejado hasta ahora nueve personas fallecidas y al menos 12 hospitalizadas con quemaduras y heridas de diversa consideración.