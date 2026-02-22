Aumentan a nueve el número de muertos tras explosión en Renca

En las últimas 24 horas fallecieron tres pacientes, dos hombres y una mujer, que permanecían en riesgo vital tras el accidente ocurrido el jueves 19 de febrero.

La Subsecretaría de Redes Asistenciales informó este domingo 22 de febrero que la cifra de muertos por la explosión de un camión de gas en Renca aumentó a nueve.

Los fallecidos estaban internados en la Clínica Indisa, Hospital Félix Bulnes y Mutual de Seguridad. En ese contexto, la autoridad sanitaria expresó su “profundo pesar” y envió condolencias a las familias de las víctimas.

Actualmente, 12 personas continúan hospitalizadas en la red pública y privada de salud. De ellas, ocho se encuentran estables dentro de su gravedad, aunque aún en riesgo vital, y cuatro permanecen en unidades de cuidados intermedios. Además, en las últimas horas un paciente fue trasladado desde el Hospital de Urgencia y Asistencia Pública hacia la Mutual de Seguridad.

La distribución de los pacientes hospitalizados es la siguiente: cinco en la Mutual de Seguridad, cuatro en el Hospital del Trabajador (ACHS), dos en la Clínica Indisa y uno en el Hospital de Urgencia y Asistencia Pública.

La Subsecretaría destacó el esfuerzo de los equipos médicos que continúan brindando atención especializada a los afectados por el accidente, que inicialmente dejó cuatro víctimas fatales el mismo día de la explosión y posteriormente sumó dos fallecimientos más el sábado.