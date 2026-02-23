La empresa explicó que estas suspensiones son avisadas con anticipación, con el objetivo de que los clientes puedan planificar sus actividades.

La compañía Enel anunció que este lunes 23 de febrero llevarán a cabo nuevos cortes de luz en distintas comunas de Santiago.

Según informó la empresa, en algunos sectores la suspensión del servicio podría prolongarse por al menos siete horas. Desde la firma explicaron que estas interrupciones se comunican previamente para que los usuarios puedan organizarse con anticipación.

Para saber si una vivienda se encuentra dentro de las zonas afectadas, los clientes pueden ingresar su dirección en el buscador disponible en el sitio web de la compañía, al que puedes acceder HACIENDO CLIC ACÁ, donde se detallan los horarios y sectores involucrados.

En caso de que la interrupción afecte a personas electrodependientes, la empresa mantiene habilitadas líneas especiales de atención: 600 696 0000, 800 800 696 y 22 696 0000.

Estas son las 10 comunas que tendrán cortes de luz este lunes en Santiago

San Miguel: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

La Florida: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.

Las Condes: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Maipú: Desde las 15:00 hasta las 18:00 horas.

La Reina: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

La Granja: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

Ñuñoa: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Lo Prado: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Cerro Navia: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Conchalí: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.