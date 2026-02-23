Lucas Palacios: “La gran responsabilidad de las instituciones de educación es flexibilizarse ante un mundo que nos sorprende y se transforma aceleradamente”

“Yo soy optimista respecto de la juventud”, dice Lucas Palacios, rector de INACAP, al reflexionar sobre el rol de las nuevas generaciones desde su experiencia como líder de una institución formadora presente en todo el país. El año pasado, gracias a sus avances en promover la complementariedad de género, INACAP recibió el Premio REDMAD 2025 en la categoría Organizaciones.

Para REDMAD, este reconocimiento no es casual. “Destacar a INACAP es relevar una convicción profunda: que la complementariedad entre mujeres y hombres no es solo una declaración de principios, sino una práctica institucional concreta. Cuando una organización del tamaño y alcance territorial de INACAP impulsa becas, políticas de inclusión y cambios culturales, está impactando directamente en el desarrollo del país”, afirma María Ana Matthias, presidenta de REDMAD.

Sobre la reflexión en torno a las nuevas generaciones, Palacios es categórico, “no creo en la caricatura de que las generaciones anteriores eran mejores que las actuales. A los jóvenes de hoy les toca enfrentar un mundo muy distinto al nuestro: cambios demográficos, tecnológicos y climáticos, junto con dificultades que antes no existían. Pero también cuentan con más herramientas y nuevas soluciones. Los estudiantes de INACAP se esfuerzan con esperanza, y eso nos llena de optimismo y responsabilidad como institución”, señala Palacios.

Desde su mirada, la educación, y en especial la técnico-profesional, responde directamente a las necesidades actuales del país, del mundo y de las personas para sacar adelante sus proyectos de vida. Esto se refleja en los altos niveles de empleabilidad y en el derribo de ciertos prejuicios históricos. “Tal como ocurre en los países desarrollados, donde la educación técnica es altamente demandada, en Chile estamos viendo lo mismo”, afirma.

Transformación y desarrollo

Sobre el rol de INACAP en la transformación de las organizaciones, el rector apunta a la necesidad de adaptación permanente, “muchas instituciones tienden a resistirse al cambio, pero nosotros creemos lo contrario: el contexto exige adaptabilidad, INACAP responde al mundo actual, no al de hace 15 o 20 años. Esto nos permite movilizar fronteras culturales muy arraigadas, como los espacios masculinizados o la baja inserción de personas mayores en procesos productivos”.

Desde esa convicción, la institución ha impulsado políticas concretas para ampliar oportunidades. Una de ellas es la incorporación de más mujeres en carreras STEM, a través de una beca del 50% que ya cumple tres años. “Aun así, muchas desertan en el primer año por asumir tareas de cuidado. Por eso hemos buscado alianzas que les permitan sostener sus estudios y sus proyectos de vida”, explica. Algo similar ocurre con las personas mayores, para quienes INACAP diseñó becas de hasta un 100% en arancel.

“Hay que pasar de los diagnósticos teóricos a la práctica concreta, influyendo desde la educación y cultura. Además, como estamos en todas las regiones del país, conocemos la diversidad que existe en la sociedad”, afirma el rector.

¿Qué tipo de liderazgos se necesitan para el país?

Todo liderazgo que favorezca y que promueva un trabajo interdisciplinario con distintas visiones enriquece el desarrollo de las comunidades y el abordaje a las soluciones que el país necesita. En ello deben participar hombres y mujeres, personas con distintas edades, experiencias y disciplinas. La diversidad y el trabajo multidisciplinario nos enriquece. La gran responsabilidad de las instituciones de educación es flexibilizarse ante un mundo que nos sorprende y se transforma aceleradamente.

¿Cómo se puede avanzar en mayores oportunidades de crecimiento?

Pienso que hay que dejar de hablar de educación universitaria o técnico-profesional. Debiéramos hablar únicamente de educación superior, porque ambos son sistemas complementarios. Está tomando fuerza la educación técnica con ciclos de aprendizaje a lo largo de la vida, con carreras más cortas, enfocadas, modernas y con mayor empleabilidad.

¿Cómo logramos un desarrollo con sentido?

Hemos construido una sociedad muy individualista, consumista y exitista, donde se ha dejado de lado la comunidad. Es importante volver a aquello que le da sentido al ser humano, que es formar parte de una comunidad, de una familia y de un espacio en donde pueda desenvolverse en plenitud, con igualdad de oportunidades. El concepto de sostenibilidad es más amplio de lo que estamos acostumbrados, con oportunidades de desarrollo, cohesión social y espacios equivalentes para mujeres y hombres. La sostenibilidad debiera estar sobre la mesa en el futuro, porque la sociedad está muy segmentada.

Pensando en 10 a 20 años, ¿qué factor será clave para el mundo laboral?

Definitivamente las carreras STEM. Un informe de la ONU proyecta que, al 2050, el 75% de las labores de las personas van a estar vinculadas a las ciencias, matemáticas, ingeniería y tecnologías. No significa que tenemos que educarnos y formarnos exclusivamente en esas áreas, pero sí que necesitamos una formación integral. Esas carreras, influidas por la irrupción de los cambios tecnológicos, van a ser fuentes de empleo, por lo que es muy importante que las abordemos también desde una visión profundamente humana.

¿Cómo conviven la educación técnica y la inteligencia artificial?

–No hay que temerle a la inteligencia artificial, porque es una tecnología que, si la utilizamos en beneficio del ser humano, puede ser positiva para la calidad de vida y así ofrecer nuevas oportunidades. Tenemos que educar para utilizarla bien, conociendo sus sesgos y límites, para que esté al servicio de las personas. INACAP es probablemente la institución que más ha incorporado la inteligencia artificial en el país. Está en todos nuestros programas y, en algunos, también surge como herramienta de aplicación directa, y tenemos cerca de 3.000 docentes formados en ella.

Además, gracias a sus potencialidades, hoy está presente en dos herramientas gratuitas que hemos desarrollado y que son de uso abierto: el Orientador Vocacional con IA y Emplea Chile INACAP. La primera nos permite seguir acompañando a las personas para que estén informadas al momento de decidir qué estudiar y dónde vislumbran futuros laborales. En cambio, Emplea Chile es una plataforma muy valiosa porque pretende generar un puente entre las personas que buscan trabajo y las empresas que quieren reclutar nuevo talento, utilizando herramientas tecnológicas como la IA.