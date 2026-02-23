Más de 10 casas afectadas y 623 hectáreas quemadas en incendio forestal de Ñuble

El incendio en San Nicolás forma parte de la serie de emergencias forestales que afectan a la región donde las altas temperaturas y la sequía han incrementado el riesgo de propagación de los fuegos.

La comuna de San Nicolás, en la Región de Ñuble, enfrenta un incendio forestal activo que ha consumido hasta ahora más de 620 hectáreas de bosque, matorrales y eucaliptus, afectando al menos 10 viviendas y provocando lesiones a varias personas.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó que la Alerta Roja en la comuna fue cancelada, aunque el fuego continúa en combate. Tres personas han resultado lesionadas, principalmente por quemaduras al intentar apagar el siniestro, según reportes preliminares.

Por precaución, Senapred solicitó la evacuación inmediata de sectores como Las Parcelas Vive Chillán km 18, Huampuli, Lajuela, Lláquer y el Fundo El Carmen.

Junto a ello, se activó el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE), llamando a la población a mantener la calma y seguir las instrucciones de las autoridades. Se recomienda llevar un kit de emergencia y considerar la evacuación de mascotas.

Cristian Matus, director regional subrogante de Senapred, indicó que se encuentran desplegados Carabineros, Bomberos, Conaf y brigadas privadas para contener el incendio, con apoyo de dos aeronaves y un puesto de mando en terreno. Además, se habilitó el gimnasio municipal de San Nicolás como punto seguro para la población evacuada.

El gobernador regional, Óscar Crisóstomo, destacó que la alta parcelación del sector ha dificultado las labores de combate y que el fuego ha afectado infraestructura, incluyendo una sede vecinal y el puente Huampuli, dejando parcialmente incomunicada a la comunidad.

Paralelamente, la comuna de Pinto también se encuentra bajo Alerta Roja debido al incendio forestal “Las Águilas – Reserva Ñuble”, según informó el Gobierno Regional.

Las autoridades mantienen un llamado a la precaución y a respetar las indicaciones en terreno para resguardar la seguridad de los habitantes y evitar la propagación del fuego.