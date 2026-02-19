Senapred oficia a municipio de Penco por “inconsistencias” en $2.580 millones en ayuda para damnificados por incendios

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, hizo un llamado a la municipalidad de Penco en regularizar y transparentar la entrega de los recursos que dispuso Senapred.

El conflicto que enfrenta a La Moneda con la municipalidad de Penco por los retrasos en el proceso de reconstrucción tras los incendios forestales que azotaron las regiones del Ñuble y Biobío sumó un nuevo capítulo, que ahora incluye a Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).

Esto, ya que el organismo ofició al municipio dirigido por Rodrigo Vera por una serie de inconsistencias en la acreditación de cajas de alimentos y herramientas, por un monto de $2.580 millones, y por la falta de claridad en su real distribución entre los damnificados.

Ante esto, el alcalde Vera descartó eventuales irregularidades y aseveró que “están todas las fichas, están siendo escaneadas en este momento, y a la tarde va a estar respondido”.

Junto con ello, apuntó a radio ADN que “este no es un gallito político” y que la prioridad deben ser las más de tres mil familias damnificadas en Penco y “no un par de rendiciones”.

“¿Cuáles son los registros respecto de quiénes son los beneficiarios que la han obtenido?”, indicó el secretario de Estado desde la zona, acusando que “hay algo que no está funcionando y que tiene que ser esclarecido”.

Esto, ya que Elizalde indicó que ha recibido un número importante de testimonios de vecinos que acusan no haber recibido ayuda alguna del municipio.