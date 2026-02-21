Senapred declara Alerta Roja en Puente Alto por incendio forestal: hay más de 40 mil personas sin luz

Para enfrentar la emergencia, Conaf desplegó tres brigadas, un técnico especializado, una aeronave y un camión aljibe.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró la tarde de este sábado alerta roja comunal para Puente Alto debido a un incendio forestal que se encuentra en desarrollo.

La medida fue adoptada a las 16:00 horas, luego de que la Corporación Nacional Forestal (Conaf) informara sobre el avance del siniestro denominado “Hacienda El Peñón 2”, el cual ha consumido hasta el momento una hectárea de vegetación.

De acuerdo con el reporte oficial, el incendio se encuentra cercano a sectores poblados, aunque hasta ahora no se han registrado daños a personas ni a viviendas. No obstante, las autoridades mantienen el monitoreo constante ante el riesgo de propagación.

Para enfrentar la emergencia, Conaf desplegó tres brigadas, un técnico especializado, una aeronave y un camión aljibe. En el lugar también trabajan voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Puente Alto apoyando las labores de contención.

En paralelo, se reportan interrupciones en el suministro eléctrico que afectan a cerca de 40 mil clientes en Puente Alto, además de más de dos mil en Pirque y alrededor de mil en San José de Maipo, comunas cercanas al área del incendio.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de los equipos de emergencia mientras continúan los trabajos para controlar el fuego.