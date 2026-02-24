Efecto Dorothy Pérez: la importante baja que sufrió el uso de licencias médicas en 2025

Dicha caída generó un ahorro en términos del gasto por el subsidio de incapacidad laboral estimado en unos US$675 millones.

Tras los informes de la Contraloría General de la República (CGR) la emisión de licencias médicas cayó en más de un millón en 2025 respecto del año previo, de acuerdo con el informe anual que dio a conocer la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso).

Según indica el documento, durante 2024 se emitieron 8.051.261 licencias médicas, mientras que en 2025 el total alcanzó 7.016.470, lo que representa una disminución de 1.034.791 entre ambos años.

Esta baja se observó de manera transversal, con caídas tanto en Isapres (-19,5%) como en Fonasa (-11,5%), y en el sector privado (-11,8%) y público (-13,7%).

A la vez, el reporte también abordó el ahorro que conllevó en 2025 dicha disminución en términos del gasto por el subsidio de incapacidad laboral, el que estimó en unos $586.938 millones (alrededor de US$675 millones) respecto de 2024, lo que equivale a una reducción cercana al 18%.

Reducción de las licencias médicas según el diagnóstico

El informe precisó que “las licencias asociadas a trastornos mentales y del comportamiento y enfermedades musculoesqueléticas concentran una proporción relevante del total, alcanzando en conjunto un 50% en el año 2024 y un 48% en el año 2025“, y que “ambos grupos explican más del 60% de la disminución en el número de licencias médicas registrada en 2025 respecto a 2024“.

Añadió que “entre 2024 y 2025, la disminución del número de licencias se observa en todos los grupos diagnósticos, aunque con distinta intensidad. Las mayores caídas se registran en enfermedades respiratorias (-19,2%) y trastornos mentales (-17,3%), seguidas por las musculoesqueléticas (-12,7%). En contraste, los traumatismos presentan una reducción más acotada (-3,5%)”.

Respecto de la evolución de las licencias médicas según la actividad económica, la Suceso explicó que “se observa una concentración de las licencias médicas en las actividades de servicios y comercio y hoteles, que por sí solas explican más del 70% del total de licencias médicas“.

Tras el reporte de la CGR que reveló que 25 mil funcionarios públicos viajaron fuera del país mientras estaban con licencia médica, la Suseso indicó que para obtener sus datos realizó “siete cruces masivos de información orientados a fortalecer la supervisión del sistema y la detección de incumplimientos del reposo médico” el año 2025 y hasta enero de 2026.

“Se fiscalizaron un total de 131.496 licencias médicas, correspondientes a 94.764 personas trabajadoras“, recalcó.