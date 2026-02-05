Caso Licencias Médicas: solo el 1% de los 25 mil funcionarios sumariados ha sido destituido

En total, son más de 29 mil los funcionarios públicos que habrían hecho mal uso de licencias médicas, de los cuales 25 mil fueron sumariados y solo el 63% de ellos recibió una sanción.

La Dirección de Presupuestos (Dipres) volvió a poner sobre la mesa el uso fraudulento de licencias médicas en el sector público que detectó la Contraloría General de la República (CGR), revelando el estado en que se encuentran los sumarios.

De acuerdo al reporte, son 40.629 licencias médicas presuntamente incumplidas, las cuales corresponden a 29.270 funcionarios del Gobierno Central. De aquel número, 23.745 continúan en el servicio, mientras que 5.525 ya no trabajan en el servicio, aunque de estos últimos, 2.947 están siendo objeto de sumario a pesar de no seguir desempeñándose en los cargos.

En total, existen 26.692 funcionarios cuyos casos se deben investigar mediante sumarios administrativos. De ellos, 25.352 procedimientos ya han sido instruidos, 21.098 continúan en curso, mientras 4.254 personas han llegado a una resolución con pronunciamiento del jefe superior del servicio.

Balance del Caso Licencias Médicas revela escaso número de sanciones a funcionarios por mal uso

En este contexto, solamente 1.543 funcionarios cuentan con procesos que han sido cerrados y con resolución ejecutoriada. De aquel grupo, un 63% fue sancionado y solo 262 trabajadores han sido destituidos, lo que representa cerca de 1% del total de personas involucradas en el uso fraudulento de licencias médicas.

Respecto al resto de los casos, 577 funcionarios fueron absueltos o sobreseídos, 584 recibieron censura, 65 fueron sancionados con suspensión en el empleo, y 55 con multa. Considerando lo anterior, del grupo de sancionados, un 27,1% cerró el procedimiento con destitución.

“Del total de casos cerrados sin sanción, estos se explican por distintos motivos que en la etapa investigativa se deben certificar, situaciones que además cuentan con la revisión de la CGR para su toma de razón”, explicó el Ministerio de Hacienda a través de un comunicado.

En este marco, otros 2.711 funcionarios tienen procesos con resolución, pero aún están a la espera del cierre definitivo o de la ejecución de la medida disciplinaria. Lo anterior, por impugnaciones u otras etapas pendientes.

El impacto económico por el mal uso de licencias médicas

La duración promedio de las licencias involucradas pasó de 21,9 días a 22,1. Teniendo en cuenta la remuneraciones promedio, que ascienden a $1,9 millones mensuales, se estima que los funcionarios sometidos a sumario recibieron $36.876 millones en pagos durante los periodos de ausencia.

En este marco, se consignó que 1.009 funcionarios presentaron su renuncia antes de instruirse un procedimiento disciplinario en su contra.