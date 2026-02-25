El procedimiento se realiza con apoyo de Carabineros, la PDI, el Serviu Metropolitano y la Delegación Presidencial Metropolitana.

La Municipalidad de La Florida comenzó la segunda fase y final del desalojo de la Toma Dignidad, con el objetivo de retirar todas las viviendas que aún permanecen en el lugar.

El operativo se realiza en coordinación con la Delegación Presidencial Metropolitana, Carabineros, la PDI y el Serviu Metropolitano, continuando la primera fase de octubre de 2025, cuando se despejó un tercio del campamento en la zona de mayor riesgo.

En ese contexto, el municipio informó que han acompañado el proceso con un trabajo social y sanitario, incluyendo orientación sobre subsidios habitacionales y atención a las familias, así como un plan de bienestar animal para las mascotas del campamento.

Desde noviembre, se registraron 158 animales (98 perros y 60 gatos) y se realizaron 13 operativos veterinarios para vacunación, desparasitación, implantación de microchip y esterilización, beneficiando además a 52 animales mediante jornadas de adopción y apoyo alimentario.

Desalojo total de Toma Dignidad: así serán reubicadas las familias

Previo al desalojo, se realizaron 310 informes sociales, se identificaron 601 hogares y 982 personas y se otorgaron 62 subsidios habitacionales directos a través del Serviu, con seguimiento a las familias que no pudieron acceder por motivos como falta de documentación, situación migratoria irregular o ya contar con vivienda propia.

Asimismo, durante el desalojo, se dispuso de un albergue transitorio por 72 horas con capacidad inicial para 50 personas, ampliable según demanda, junto a espacios de contención socioemocional para niños y niñas.

Asimismo, la PDI realizó un control migratorio en la zona, fiscalizando a 33 personas, de las cuales 22 registraban situación regular y siete fueron denunciadas por estar en situación irregular. Según datos del municipio, la primera fase del desalojo permitió reducir la victimización directa, eliminar prácticas delictivas organizadas y restablecer la convivencia pacífica en el sector, salvo hechos aislados.