FOTOS – La otra cara del desalojo: el drama de las mascotas abandonadas en la toma Dignidad

El alcalde de La Florida dio detalles de más de 200 animales de compañía dejados a su suerte en el terreno.

Daniel Reyes, alcalde de La Florida, y el delegado presidencial Gonzalo Durán se hicieron presentes durante la jornada para entregar un nuevo balance del desalojo de la toma Dignidad, donde la autoridad comunal reveló un drama inesperado: el abandono de más de 200 mascotas en el lugar.

Al respecto, el alcalde Reyes explicó que “hemos encontrado un número importante de animales menores, animales de compañía, perros y gatos”.

En esta línea, el jefe comunal destacó la labor realizada por organizaciones animalistas, voluntarios y equipos municipales para ir en ayuda de las mascotas.

“Hemos generado un refugio pensando en esos animales. Estamos hablando del orden de 120 perros y casi 90 gatos que han sido rescatados”, precisó el alcalde de La Florida.

Reyes puntualizó que “ahí tenemos una necesidad inmediata y quisiéramos hacer un llamado también a las personas: necesitamos hogares de acogida temporal y también hogares definitivos, para poder entregar en adopción a estos animales”.

“Estamos trabajando en coordinación con estas organizaciones, pero necesitamos la colaboración de las personas. No solamente quedarnos en la crítica por nuestros teléfonos celulares desde nuestras casas, sino que tal como lo han hecho muchos voluntarios y muchas fundaciones, estar en el lugar, ofrecer hogares de acogida temporal para estos perros y gatos que de manera irresponsable han sido abandonados en este lugar”, puntualizó el alcalde de La Florida desde la toma Dignidad.