Marihuana de ultratumba: la Carretera Austral protagoniza el decomiso más curioso del año

Un inusual decomiso de drogas se registró en la Carretera Austral, específicamente en la comuna de Palena en la Región de Los Lagos, cuando personal policial detuvo un camión que transportaba ataúdes y descubrió que en su interior se ocultaban paquetes de marihuana.

El hallazgo se produjo en el marco del Plan Verano Seguro, y derivó en la detención de tres hombres involucrados.

De acuerdo a los antecedentes policiales, el procedimiento comenzó cuando Carabineros fiscalizó al conductor del vehículo, un hombre de 41 años, quien no portaba documentación y contaba con una orden vigente por tráfico de drogas.

Ante estas irregularidades, los efectivos solicitaron la apertura de la carga y constataron que el camión transportaba más de 20 ataúdes, dentro de los cuales se encontraron cuatro paquetes negros con un total de 4,23 kilos de marihuana.

La delegada presidencial provincial de Palena, Marisol Mora, destacó la labor de los efectivos y la forma inusual en que se intentó trasladar la droga. “Quiero resaltar la rigurosidad con la que Carabineros revisó la carga y descubrió lo que había al interior de los ataúdes”, señaló.

Los tres detenidos, de 36, 40 y 41 años, quedaron bajo custodia y serán formalizados una vez que se completen las diligencias solicitadas por el Ministerio Público.

En ese contexto, las autoridades investigarán si los implicados forman parte de una red de transporte de drogas que operaría en rutas del sur del país.

El caso ha generado sorpresa tanto por la cantidad de droga incautada como por el insólito método de ocultamiento, que ha sido comentado ampliamente en redes sociales y medios locales.