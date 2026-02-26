Beca Presidente de la República: cuáles son los requisitos y hasta cuándo puedes postular

Pueden optar al beneficio los alumnos en condición de vulnerabilidad socioeconómica y que posean un rendimiento académico sobresaliente.

La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) confirmó que ya se inició el periodo de postulación a la Beca Presidente de la República (BPR), y dio a conocer los requisitos para acceder al beneficio dispuesto para los estudiantes de enseñanza media que lo hagan por primera vez.

De acuerdo con lo precisado por la institución, el beneficio consiste en un aporte monetario de libre disposición, y pueden postular a él aquellos alumnos en condición de vulnerabilidad socioeconómica y que posean un rendimiento académico sobresaliente.

Además, ratificó que durante este lapso solo podrán postular los estudiantes que cursan la enseñanza media, mientras que en el caso de aquellos que están en la educación superior, solamente podrán renovar el beneficio.

Los requisitos para postular a la beca y hasta cuándo hacerlo

Si deseas postular a la Beca Presidente de la República, tendrás que ingresar con tu RUT y contraseña al formulario de postulación disponible en el portal de becas de Junaeb. Para hacerlo pincha aca.

Los requisitos para que los estudiantes de enseñanza media opostulen a la beca son:

Haber sido promovida o promovido con un promedio 6.0 (como mínimo).

Contar con un tramo del 40 % en el Registro Social de Hogares (RSH).

Ser estudiante de un establecimiento educacional reconocido por el Estado.

Según precisó ChileAtiende, se debe tener en cuenta que la información del RSH utilizada en el portal de postulación para la beca corresponde al 1 de octubre del 2025. Sin embargo, para la asignación del beneficio se utilizará con fecha el 1 de abril de 2026.

Respecto del plazo para postular, la Junaeb indicó que se prolongará hasta el mediodía del martes 31 de marzo de 2026.

Quienes obtengan la Beca Presidente de la República recibirán su pago en Unidades Tributarias Mensuales (UTM) y en hasta 10 cuotas al año.

En concreto, los montos son los siguientes: