El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, valoró la decisión del Consejo de Monumentos Nacionales y aseguró que “la vuelta del general Baquedano es la vuelta al reencuentro”.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, destacó el próximo regreso a Plaza Italia de la estatua del general Manuel Baquedano, y aseguró que “vuelve al lugar de donde nunca debió irse“.

“La vuelta del general Baquedano es la vuelta al reencuentro, es la vuelta a la unidad, es la vuelta a nuestra historia“, manifestó el jefe comunal, quien recordó que la iniciativa de devolver el monumento a su lugar original surgió de la petición que realizó su municipio.

Junto con valorar la decisión del Consejo de Monumentos Nacionales, Bellolio manifestó que con ello se “cierra un ciclo donde la violencia intentó ganarle a la democracia, a la razón, a nuestra historia”.

“El plinto vacío es un monumento a la violencia; el plinto con el general Baquedano es un monumento al encuentro y a la unidad“, complementó.

“Nuestra intención es que esté en el lugar de donde nunca debió irse”

El jefe comunal añadió que el regreso de la estatua de Baquedano a Plaza Italia debe marcar el “momento en que Chile se reencuentre”, a la vez que llamó a recuperar el lugar como punto de celebraciones, “y qué mejor que hacerlo que en el lugar que nos encontró tantas veces“.

Bellolio recalcó que el monumento “no tiene daño estructural” y fue categórico en que, pese a los intentos de vandalización, la estructura se mantiene intacta.

“Lleva casi cien años ahí. Han pasado muchos terremotos y está exactamente igual. La escultura nunca tuvo un problema, salvo cuando un grupo de delincuentes intentó botarla con un esmeril y no pudieron hacerlo“, recordó.

Respecto de cuándo volvería la estatua de Baquedano a Plaza Italia, el alcalde de Providencia adelantó que la idea es que el traslado se concrete antes del cambio de mando.

“Nuestra intención, si todo sigue en orden, es que el general Baquedano esté en el lugar de donde nunca debió irse antes del 11 de marzo“, concluyó.