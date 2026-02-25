Consejo de Monumentos Nacionales anuncia el regreso de la estatua de Baquedano a Providencia

La decisión del organismo fue celebrado por el alcalde Jaime Bellolio, uno de los principales impulsores de la medida.

El Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) ratificó por unanimidad de sus miembros el retorno de la estatua de Manuel Baquedano a la plaza que lleva su nombre, en la comuna de Providencia.

El organismo, en sesión presidida por la subsecretaria de Patrimonio, Carolina Pérez Dattari, informó que el “Consejo acuerda autorizar la propuesta de reinstalación de la escultura ecuestre del Monumento Público al General Baquedano, considerando las siguientes indicaciones que deberán ser remitidas para la etapa de timbraje”.

Estas indicaciones, puntualizó, “tienen relación con actualizar la documentación ingresada respecto de la solicitud de reinstalación, conforme a los antecedentes solicitados por el CMN en las distintas instancias”.

Esto se suma a la decisión del concejo municipal de Providencia de aprobar, el pasado 27 de enero, una licitación para reinstalar la estatua del general Baquedano en la explanada que sirve de límite con la comuna de Santiago.

El monumento, que sufrió severos daños durante el estallido social, se mantenía resguardado en el Museo Histórico y Militar.

Por su parte, el alcalde Jaime Bellolio celebró la postura del CMN : “ES OFICIAL: BAQUEDANO VOLVERÁ. El CMN aprobó el retorno de Baquedano al lugar que nunca debió abandonar. Esta restauración democrática devolverá a los chilenos su principal espacio de encuentro”.

“La historia, la voluntad y el amor por Chile son más fuertes que la violencia”, sentenció en sus redes sociales.