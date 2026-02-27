Alcalde Desbordes explica conflicto con SLEP por colegios: “Planteamos entregar el uso y goce, pero no el dominio”

El jefe comunal indicó que su demanda de nulidad de derecho público busca que los establecimientos educacionales no sean traspasados gratuitamente al Estado.

El alcalde Mario Desbordes explicó el conflicto judicial que lo enfrenta con los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), para evitar su implementación en la comuna de Santiago.

En entrevista con CNN Chile, el jefe comunal indicó que su demanda de nulidad de derecho público busca que los establecimientos educacionales no sean traspasados gratuitamente al Estado.

El alcalde Desbordes detalló que su pero es que los terrenos e inmuebles pasen a manos del SLEP, apuntando que “yo no me opongo a traspasar los inmuebles. Lo que estoy diciendo es que le traspaso el uso, pero no el dominio“, apuntando a que se concrete un comodato por 40 años.

Esto, ya que existe el riesgo de que, en caso que un establecimiento educacional deba cerrar por falta de matrícula, el fisco puede enajenar la propiedad, aseverando que la municipalidad, por su parte, podría darle otro uso.

“Eso, si yo no tengo la voluntad de hacerlo y ellos me obligan, es una expropiación. Y las expropiaciones requieren una norma legal y una indemnización”, dejó en claro Mario Desbordes, recordando lo que pasó con la Escuela República de Haití.

“Es brutal. Deciden quedarse con la instalación actual y con la antigua que ya no se usaba hace años, de mutuo propio y sin facultades”, sostuvo el alcalde de Santiago.

Desbordes además dejó ver su preocupación por la forma en que los SLEP enfrentarán la violencia en los colegios: “Cuando empezamos con la monserga de que hay que ver las causas sociales, a mí me preocupa. El que lanza una molotov es un delincuente pura y dura”.