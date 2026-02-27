Black Sale 2026: conoce la fecha y aprovecha hasta 70% de descuento

El evento online contará con la participación de más de 100 marcas nacionales e internacionales, incluyendo grandes, medianas, pequeñas y microempresas.

El primer gran evento de ofertas del año en Chile ya tiene fecha oficial. El Black Sale 2026 se realizará desde el lunes 30 de marzo hasta el domingo 5 de abril, ofreciendo a los consumidores la oportunidad de aprovechar descuentos de hasta el 70% en una amplia variedad de productos y servicios.

El evento, que se celebra tras la temporada de verano, busca adelantar compras para ocasiones como el Día de la Madre o las vacaciones de invierno.

Contará con la participación de más de 100 marcas nacionales e internacionales, incluyendo grandes, medianas, pequeñas y microempresas. Entre las primeras marcas confirmadas se encuentran ABC, HiFi, Easy, Adidas, Energy Club, Nike, Booking.com y Emma.

Las ofertas estarán disponibles en más de 15 categorías de productos, incluyendo tecnología, electrodomésticos, ropa, viajes, inmobiliaria y servicios.

Para acceder a las promociones, los interesados deben:

Registrarse en blacksale.cl para recibir notificaciones por correo electrónico EN ESTE LINK. Explorar las ofertas disponibles en el sitio web o aplicación. Agregar productos al carrito. Completar la compra ingresando los datos de envío y pago.

Según el sitio oficial, el Black Sale llega “una vez terminado el verano, como una gran oportunidad para encontrar ofertas increíbles en productos y servicios de diversas categorías”.