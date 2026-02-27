Secciones
Black Sale 2026: conoce la fecha y aprovecha hasta 70% de descuento

El evento online contará con la participación de más de 100 marcas nacionales e internacionales, incluyendo grandes, medianas, pequeñas y microempresas.

Gabriela Romo

El primer gran evento de ofertas del año en Chile ya tiene fecha oficial. El Black Sale 2026 se realizará desde el lunes 30 de marzo hasta el domingo 5 de abril, ofreciendo a los consumidores la oportunidad de aprovechar descuentos de hasta el 70% en una amplia variedad de productos y servicios.

El evento, que se celebra tras la temporada de verano, busca adelantar compras para ocasiones como el Día de la Madre o las vacaciones de invierno.

Contará con la participación de más de 100 marcas nacionales e internacionales, incluyendo grandes, medianas, pequeñas y microempresas. Entre las primeras marcas confirmadas se encuentran ABC, HiFi, Easy, Adidas, Energy Club, Nike, Booking.com y Emma.

Las ofertas estarán disponibles en más de 15 categorías de productos, incluyendo tecnología, electrodomésticos, ropa, viajes, inmobiliaria y servicios.

Para acceder a las promociones, los interesados deben:

  1. Registrarse en blacksale.cl para recibir notificaciones por correo electrónico EN ESTE LINK.
  2. Explorar las ofertas disponibles en el sitio web o aplicación.
  3. Agregar productos al carrito.
  4. Completar la compra ingresando los datos de envío y pago.

Según el sitio oficial, el Black Sale llega “una vez terminado el verano, como una gran oportunidad para encontrar ofertas increíbles en productos y servicios de diversas categorías”.

