La compañía eléctrica Enel informó que este viernes 27 de febrero realizará un nuevo corte de luz programado en nueve comunas de Santiago.

De acuerdo con lo señalado por la empresa, en algunos sectores la interrupción del servicio podría extenderse por al menos siete horas.

Desde la compañía explicaron en su página web que estas suspensiones se avisan con anticipación para que los clientes puedan organizarse y tomar las medidas necesarias.

Para verificar si tu domicilio se encuentra dentro de las zonas afectadas, puedes ingresar tu dirección en el buscador disponible en el sitio web de Enel, O HACIENDO CLIC ACÁ, donde se detallan los horarios y sectores involucrados.

Además, si el corte impacta a personas electrodependientes, la empresa dispone de líneas de atención para brindar apoyo: 600 696 0000, 800 800 696 y 22 696 0000.

Conoce las nueve comunas que tendrán corte de luz programado en Santiago

Estación Central: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Independencia: Desde las 09:00 hasta las 14:00 horas.

La Florida: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

La Cisterna: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

San Miguel: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Macul: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

San Joaquín: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

Santiago: Desde las 09:00 hasta las 12:00 horas.

Las Condes: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.