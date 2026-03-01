Encuesta Cadem: chilenos se dividen respecto a qué país debe ser nuestro socio comercial estratégico

En medio de la polémica por el cable submarino, la encuesta Cadem consultó sobre quién debiera ser el socio comercial prioritario de Chile: ¿China o Estados Unidos?
A la hora de responder, quienes se sometieron al estudio no llegaron un consenso. Ambas opciones obtuvieron un 43% de respaldo. Con respecto a quienes se inclinaron por el país norteamericano, el 74% se identificaron con la derecha, mientras que por el gigante asiático, el 79% se identificaba con la izquierda.
En medio de esto, quienes se sometieron a la encuesta de Cadem, un 52% cree que Chile debería privilegiar sus relaciones comerciales con China, un 52% con la Unión Europea, un 45% con Estados Unidos, un 44% con Canadá, un 38% con India y el sudeste asiático, un 38% con América Latina y un 10% no priorizaría ningún país o bloque.
Polémica por el cable submarino
La consulta de Cadem respecto a cuál debiera ser el principal socio comercial de Chile ocurre a raíz del proyecto de cable submarino que uniría Hong Kong con Concón.
Sobre este tema, un 44% evaluó bien la forma en que ha actuado el Gobierno, mientras que un 48% lo evaluó de manera negativa.
Respecto a la decisión de Estados Unidos de revocar la visa de tres funcionarios, entre ellos el ministro Juan Carlos Muñoz, un 56% cree que fue exagerado. Pero un 33% cree que fue proporcional al riesgo de llevar a cabo el proyecto.
Sobre el cable submarino, un 46% piensa que Chile debería avanzar con el proyecto, 24% cree que debería postergarlo y un 17% que debería cancelarlo.