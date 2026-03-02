Enel anuncia cortes de luz de hasta ocho horas este lunes 2 de marzo: conoce las comunas afectadas

La compañía Enel informó que realizará nuevos cortes de luz este lunes 2 de marzo en algunas comunas de la Región Metropolitana (RM).

De acuerdo con lo señalado por la empresa, en algunos sectores la interrupción del servicio podría extenderse por al menos siete horas.

Además, precisaron en su página web que estas suspensiones se anuncian con anticipación para que los clientes puedan organizar sus actividades y tomar las precauciones necesarias.

Quienes deseen verificar si su domicilio se encuentra dentro de las zonas afectadas pueden ingresar su dirección en el buscador habilitado en el sitio oficial de Enel, EN ESTE LINK, donde se detallan los horarios y sectores involucrados.

En caso de que el corte impacte a personas electrodependientes, la compañía dispone de líneas de atención para brindar apoyo: 600 696 0000, 800 800 696 y 22 696 0000.

Enel anuncia cortes de luz de hasta ocho horas este lunes 2 de marzo

Santiago: Desde las 09:00 hasta las 15:00 horas.

San Joaquín: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

La Florida: Desde las 09:30 hasta las 17:30 horas.

La Reina: Desde las 10:30 hasta las 17:00 horas.

Enel realiza cortes de luz principalmente por trabajos de mantención, mejoras en la red eléctrica y conexión de nuevos clientes, con el objetivo de garantizar un suministro más seguro y estable.

Estas interrupciones programadas permiten reemplazar equipos antiguos, reparar infraestructura dañada y prevenir fallas mayores que podrían provocar apagones inesperados.