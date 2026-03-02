MAPAS – Últimos cambios en Plaza Baquedano: estos son los nuevos desvíos de tránsito

La remodelación del eje Baquedano se encuentra en su fase final, por lo que se espera que la inauguración oficial se realice durante este mes de marzo.

El Gobierno de Santiago anunció los últimos cambios en Plaza Baquedano, los cuales se implementarán a partir de este lunes 2 de marzo.

En ese contexto y a través de redes sociales, la Gobernación Metropolitana compartió los mapas para explicar cómo será el tránsito en las inmediaciones del eje Baquedano.

Últimos cambios en Plaza Baquedano: estos son los nuevos desvíos de tránsito

Desde la Gobernación indicaron que los conductores de vehículos motorizados deben prestar atención a la señalización, ya que está prohibido girar en la intersección de Avenida Providencia al poniente hacia Pío Nono al norte, así como de Avenida Vicuña Mackenna al norte hacia la Alameda al poniente.

Además, en el tramo de Avenida Providencia al poniente entre el cruce con Seminario y Avenida Vicuña Mackenna, solo habrá un carril disponible para vehículos particulares.

¿Cómo llegar a Ramón Carnicer (Parque Bustamante) desde Avenida Providencia al poniente?

Opción 1: Ingresar a Avenida Condell al sur, María Luisa Santander al poniente desde donde se puede acceder a Ramón Carnicer (Parque Bustamante).

Opción 2: Avenida Condell al sur para empalmar por Avenida Francisco Bilbao a poniente hacia Parque Bustamante.

¿Cómo llegar a Pío Nono desde Avenida Providencia al poniente?

Debido a que está impedido el viraje de conductores de vehículos particulares por Avenida Providencia al poniente hacia el Puente Pío Nono, las opciones son:

Opción 1: Optar a Avenida Andrés Bello al poniente desde Huelén. De preferencia transitar por Avenida Bellavista.

Opción 2 : Avenida Condell al sur para empalmar por Avenida Francisco Bilbao a poniente hacia Avenida Vicuña Mackenna al norte.

: Avenida Condell al sur para empalmar por Avenida Francisco Bilbao a poniente hacia Avenida Vicuña Mackenna al norte. Opción 3: Avenida Providencia al poniente y continuar por Alameda hasta José Victorino Lastarria al norte, Rosal al poniente, eje Victoria Subercaseux – José Miguel de La Barra al norte, Puente Ronald Wood, y Avenida Santa María al oriente, para retomar a la altura de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Pio Nono al norte.

¿Cómo llegar a Pío Nono desde Alameda al oriente ?

Opte por Ramón Carnicer al sur y luego por Almirante Simpson para retomar por Av. Vicuña Mackenna al norte.