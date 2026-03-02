Teleférico Pío Nono inicia marcha blanca en Cerro San Cristóbal: paso a paso para conseguir viajes gratis

Cada cabina podrá transportar hasta ocho personas y alcanza una altura de 180 metros, ofreciendo panorámicas de 360 grados de Santiago con la Cordillera de los Andes de fondo.

AGENCIA UNO

El nuevo Teleférico Pío Nono comenzará su marcha blanca gratis este mes de marzo en el Cerro San Cristóbal, marcando un hito en la modernización del transporte dentro del Parque Metropolitano.

El recorrido conectará tres puntos estratégicos del cerro como lo es la Estación Zoológico Nacional, la estación intermedia Chile Nativo y la Estación Plaza México, cubriendo un total de 1 kilómetro en aproximadamente siete minutos.

Asimismo, cada cabina podrá transportar hasta ocho personas y alcanza una altura de 180 metros, ofreciendo panorámicas de 360 grados de Santiago con la Cordillera de los Andes de fondo.

Durante la marcha blanca, el acceso será gratuito, pero los interesados deben inscribirse previamente a través de un registro online para obtener un código de reserva.

Junto a ello, desde Parquemet informaron que los cupos son limitados y se habilitan diariamente, por lo que se recomienda revisar la disponibilidad con anticipación. Posteriormente, las tarifas irán desde $520 hasta $4.500, dependiendo del tramo y si se combina con el funicular o el teleférico Pedro de Valdivia.

De acuerdo a las autoridades, la Estación Zoológico Nacional cuenta con miradores, cafeterías y tres niveles de servicios, mientras que la estación intermedia Chile Nativo permanecerá temporalmente sin permitir descensos debido a obras pendientes.

La Estación Plaza México, cercana a la cumbre, incluirá una sala de máquinas de diseño abierto que permite a los visitantes observar el funcionamiento del sistema, una característica poco habitual en este tipo de infraestructuras.

De esta forma, el Teleférico Pío Nono funcionará de martes a domingo entre las 10:00 y las 19:45 horas, cerrando los lunes por mantención preventiva. La nueva línea se suma a la ruta existente hacia Pedro de Valdivia, ampliando la red aérea que cruza el cerro y mejorando la conectividad interna del parque.

Para conseguir entradas gratis durante la marcha blanca debes ingresar a ESTE LINK y llenar el formulario.