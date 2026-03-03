Enel explicó que estas suspensiones son avisadas con anticipación, con el objetivo de que los clientes puedan organizar sus actividades con tiempo.

AGENCIA UNO / ARCHIVO

La compañía Enel informó que este martes 3 de marzo se llevarán a cabo nuevos cortes de luz eléctrico en siete comunas de la Región Metropolitana (RM).

De acuerdo con lo señalado por la empresa, la interrupción del servicio podría extenderse por al menos siete horas en determinados sectores.

A través de su página web, la firma explicó que estas suspensiones son avisadas con anticipación, con el objetivo de que los clientes puedan organizar sus actividades con tiempo.

Quienes deseen verificar si su domicilio se encuentra dentro de las zonas afectadas pueden ingresar su dirección en el buscador habilitado por Enel en su sitio oficial, o HACIENDO CLIC ACÁ, donde se detallan los horarios y lugares específicos.

Además, en caso de que el corte impacte a personas electrodependientes, la compañía dispone de líneas de atención para brindar apoyo: 600 696 0000, 800 800 696 y 22 696 0000.

Enel anuncia cortes de luz en siete comunas para este martes 3 de marzo

Peñalolén: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

La Reina: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Pudahuel: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

La Florida: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

La Granja: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

San Joaquín: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.

Renca: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.