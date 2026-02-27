Las cinco principales medidas que contempla el nuevo Plan de Seguridad del Metro

El propósito de la iniciativa es mejorar la percepción de seguridad entre los usuarios del ferrocarril metropolitano.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Con el propósito de fortalecer la tarea preventiva de delitos e incivilidades, así como eliminar el comercio ilegal, el Metro de Santiago presentó su Plan de Seguridad Operacional 2026.

La iniciativa contempla diversas medidas al interior de las 143 estaciones distribuidas en las siete líneas que están activas en el tren metropolitano.

De acuerdo con lo planteado por la empresa, el propósito del plan es mejorar la percepción de seguridad entre los usuarios, que, según datos proporcionados por Metro, aumentó de un 42% en 2022 a un 60% en 2025.

Las nuevas medidas de seguridad del Metro

En materia de seguridad, durante 2026 Metro implementará las siguientes medidas:

Focalizará sus intervenciones en las estaciones en las que se ha detectado una mayor presencia de comercio ilegal, como Plaza de Armas.

Además, se trabajará para transformar a los actuales asistentes en guardias de seguridad, así como centrar los operativos en aquellas estaciones en que se registran más delitos y en las que circulan de manera recurrente los delincuentes.

A la vez, aumentará en un 5% el número de efectivos destinados a resguardar la seguridad en las estaciones, con lo que dichos efectivos alcanzarán a 2.100.

La empresa también ratificó que los equipos de seguridad contarán con cámaras corporales con alta definición.

A ello se suma la instalación de nuevas cámaras de seguridad para monitorear la red, con lo que se llegará a más de 7.000, así como un total de 21 estaciones móviles de análisis de video con inteligencia artificial.

De forma paralela y para reducir de la evasión, el personal se distribuirá en las estaciones donde esta se presenta en mayor cantidad, como Manquehue, U. de Santiago, Las Rejas, Pajaritos, Puente Cal y Canto, Einstein, Lo Ovalle, Patronato, Macul, Plaza de Puente Alto, Vicente Valdés, Plaza de Maipú, Pudahuel, Quinta Normal y Bellavista de La Florida.

Fuera de las estaciones, en tanto, generará nuevos convenios de colaboración con municipios y alianzas con comunidades escolares para establecer “senderos seguros” desde y hacia las estaciones.

“Desde el inicio de nuestro plan de seguridad operacional el 2022, hemos invertido más de 95 mil millones de pesos en infraestructura y en el reforzamiento de nuestros equipos“, destacó el presidente del Metro, Guillermo Muñoz.

“Este año estamos potenciando nuestros ejes de acción y activando nuevas estrategias. Tenemos un tremendo desafío y un compromiso con nuestros trabajadores, pasajeros y usuarios”, concluyó