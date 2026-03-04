Contraloría detecta más de 12 mil licencias médicas irregulares emitidas en Hospital de Concepción

La Contraloría dio cuenta que un grupo de 65 médicos emitió más de 1.200 licencias, en momentos que estaban con reposo laboral cuando las emitieron.

La Contraloría Regional del Biobío reveló una serie de irregularidades en la gestión y control de licencias médicas al interior del Hospital Clínico Regional Dr. Guillermo Grant Benavente de Concepción.

Según un informe que analizó el periodo entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2024, más de 12 mil licencias médicas fueron emitidas por facultativos del recinto, sin dejar un registro clínico asociado a una atención para justificar su entrega.

Además, se detectó la emisión de 8.126 licencias médicas electrónicas, utilizando la cuenta institucional de ese hospital en el sistema MEDIPASS, por profesionales que ya no formaban parte de la dotación del hospital.

“De igual forma, la CGR detectó que el sistema clínico informatizado SINETSUR no dispone de un campo estructurado para registrar la emisión de licencias médicas durante la atención, lo que vulnera estándares legales de completitud y autenticidad de los registros clínicos”, puntualizó el organismo.

En materia económica, la auditoría detectó que el Hospital de Concepción solo ha cobrado $1.509.021 de un total de $134.819.496 correspondientes a licencias médicas rechazadas entre 2023 y 2024. En este mismo contexto, el informe reveló una desactualización del sistema de información de recursos humanos (SIRH), donde permanecen 42.285 licencias en estado “Pendiente”, pese a que 11.059 ya figuran como “Aprobadas” y 322 como “Rechazadas” en la Superintendencia de Seguridad Social.

A partir de lo anterior, se señala que no se han generado gestiones para recuperar los montos asociados a estas últimas, pese a que 84 de ellas fueron emitidas en el año 2023.