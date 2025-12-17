Descifrando a Mara Sedini, la portavoz de Kast y posible futura vocera de Gobierno

Actriz, cantante, panelista y defensora de las ideas de la libertad. Esa ha sido la trayectoria pública, sin escalas, de Sedini hasta integrar el equipo cercano de José Antonio Kast y proyectarse como posible futura vocera de Gobierno.

“Nosotros ya no podemos responder por el presidente electo”, dijo ayer el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella. Quien fuera el principal vocero de la campaña, ante el nuevo proceso de instalación del gobierno de José Antonio Kast, está dedicado ahora a las labores del partido y la negociación para conformar una coalición que dé sustento al gobierno republicano.

Y quién asumió la vocería es Mara Sedini. La periodista, que ganó relevancia en el transcurso de la campaña, fue designada como portavoz de la flamante “Oficina del Presidente Electo (OPE)”, que el lunes tuvo su primera jornada de funcionamiento con Kast liderando la reunión de los ocho partidos que respaldaron su campaña.

En la llamada “Moneda chica”, Sedini dio su primera vocería pos elecciones. Lo hizo a los pocos minutos que terminara la conferencia de los partidos y con la expectativa de las primeras definiciones que tomará el próximo gobernante.

Sedini, ante la atenta mirada de Cristián Valenzuela —principal asesor de Kast— respondió una a una las respuestas de los periodistas. Sin entrar en detalles, habló del viaje a Argentina del futuro gobernante, las incipientes gestiones para armar el gabinete ministerial y su eventual participación en el futuro gobierno.

Descifrando a Sedini

Actriz, cantante, panelista y defensora de las ideas de la libertad. Esa ha sido la trayectoria pública, sin escalas, de Sedini hasta que llegó integrar el equipo cercano de José Antonio Kast.

Para quienes la conocen, esas experiencias le han ayudado a tener un buen desplante en su rol de portavoz de la campaña y ahora de la oficina presidencial.

Desde su entorno, en todo caso, aseguran que su fuertes es la “defensa de las ideas”, destacando su paso por la Fundación para el Progreso de Axel Kaiser, donde se desempeñó como directora de asuntos públicos hasta septiembre de este año, cargo que dejó para consagrarse a su trabajo en el comando de Kast.

El diputado electo, Francisco Orrego (RN), ha sido uno de los rostros que ha acompañado a Sedini en su ascenso. Ambos han compartido diferentes espacios en Radio Agricultura y como panelistas estables de Sin Filtros.

Orrego destaca la capacidad de Sedini en “la defensa de las ideas de la libertad, su claridad, su carisma y su capacidad de simplificar un mensaje cuando es difícil de transmitir”.

En ese sentido, el diputado electo subraya que “la Mara, y lo digo siendo un amigo muy cercano a ella, es alguien que defiende mucho su independencia. El no militar en ningún partido político es lo que le ha dado a ella la transversalidad suficiente para poder conversar con todos aquellos personeros que defendemos las ideas de la libertad y es algo que yo creo que va a cuidar mucho con el paso del tiempo porque disfruta mucho su libertad”.

“Yo espero que sea la futura vocera de Gobierno, aunque eso depende exclusivamente del presidente electo, pero ella sin duda va a aportar profesionalismo, claridad, va a ser una persona que va a estar constantemente apoyando al Presidente de la República”, concluye Orrego.

El contraste de Sedini con el estilo tradicional de los voceros

Sedini, en caso de ser nombrada como vocera de gobierno, marcaría un contraste con quienes hasta el momento han ocupado el cargo.

El solo hecho de no tener militancia política y venir de un mundo exterior a la esfera pública, como mencionaba Orrego, dan luces que no es una vocera común.

Ignacio Munita, analista político y académico de la Facultad de Comunicación UANDES y UNAB, también destaca el paso de Sedini por la Fundación para el Progreso. “Esa última experiencia le dio defensa de las ideas liberales o de las ideas de la libertad, que le va a ayudar a entender bien lo que quiere transmitir el presidente electo”, dice el analista.

Y respecto a su diferencia con el perfil clásico de los voceros, el analista analiza el contraste de la actual titular, Camila Vallejo, y quién podría relevarla en el cargo.

“Recordemos que Camila Vallejo no es una persona que venga al mundo de las comunicaciones, al contrario, ella es geógrafa de formación, trabajó como diputada, fue presidenta de la FECH, nunca destacó en materias comunicacionales, no viene de del mundo de las ideas y su rol con la prensa ha sido más bien duro. Sedini, si llega a ser ministra, sería más bien una ministra que aportaría en lo comunicacional, más que en lo político, a diferencia de Camila Vallejo que ha sido netamente una ministra política”, sentencia.