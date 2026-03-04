EE.UU. busca profesores chilenos con sueldos de hasta $49 millones al año: postula antes que se acaben los cupos

La oferta laboral también contempla seguro médico, pasaje aéreo y la posibilidad de viajar junto al cónyuge e hijos menores de edad.

La organización Participate Learning anunció la apertura de nuevas convocatorias para que profesores chilenos puedan trabajar legalmente en escuelas públicas de EE.UU. por un período mínimo de dos años.

Las vacantes están disponibles en los estados de Carolina del Norte, Carolina del Sur y Virginia, y contemplan cargos en educación primaria, programas de inmersión en español, ciencias, matemáticas y educación especial. Se trata de contratos formales que permiten residir y trabajar en el país norteamericano bajo patrocinio legal.

EE.UU. busca profesores chilenos con sueldos de hasta $47 millones al año

De acuerdo con la organización, los profesionales seleccionados recibirán un salario anual equivalente al de un docente estadounidense, que oscila entre US$41.000 y US$55.000 (aproximadamente entre $37 millones y $49 millones), dependiendo de la experiencia, el grado académico y el distrito escolar asignado.

La oferta laboral también contempla seguro médico, pasaje aéreo y la posibilidad de viajar junto al cónyuge e hijos menores de edad. La entidad también asegura acompañamiento integral durante el proceso de selección y en la obtención de la visa.

“Además del desarrollo profesional, la experiencia les permitirá fortalecer habilidades pedagógicas en contextos educativos diversos y multiculturales”, señaló Ronald Ramírez, gerente de reclutamiento para Latinoamérica de Participate Learning.

Los interesados deben cumplir con las siguientes condiciones:

Inglés avanzado: dominio fluido para desempeñarse completamente en un entorno académico angloparlante.

Experiencia comprobable: al menos dos años de experiencia docente a tiempo completo, posterior a la titulación universitaria.

Situación laboral activa: estar ejerciendo actualmente en el sistema educativo y contar con licencia de conducir vigente.

Compromiso de residencia: disponibilidad para vivir en Estados Unidos por un mínimo de dos años bajo el respaldo de una visa J-1.

La convocatoria permanece abierta durante todo el año y el proceso es completamente gratuito para los docentes chilenos. La postulación se realiza de manera online a través del sitio web oficial de Participate Learning.

El primer paso consiste en completar un formulario digital. Tras una revisión inicial de antecedentes, los candidatos preseleccionados avanzan a entrevistas técnicas en las que se evalúan competencias pedagógicas y dominio del inglés. Una vez aceptados, la organización brinda asesoría en todo el trámite de visado para garantizar una llegada legal y segura al país.