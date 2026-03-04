La interrupción del servicio eléctrico podría extenderse por al menos siete horas en algunas comunas como Maipú y Recoleta..

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

La empresa Enel informó que este miércoles 4 de marzo se realizarán nuevos cortes de luz programados en siete comunas de la Región Metropolitana (RM).

De acuerdo con lo señalado por la compañía, la interrupción del servicio eléctrico podría extenderse por al menos siete horas en algunos sectores.

Además, la empresa explicó en su página web que estos cortes planificados se anuncian con anticipación, con el fin de que los clientes puedan organizar sus actividades.

Para verificar si tu vivienda se encuentra dentro de las zonas afectadas, puedes ingresar tu dirección en el buscador disponible en el sitio web de Enel, o HACIENDO CLIC ACÁ, donde encontrarás toda la información correspondiente.

MAPAS – Conoce los horarios de los cortes de luz programados por Enel este 4 de marzo

La Florida: Desde las 10:30 hasta las 17:30 horas.

Quinta Normal: Desde las 09:00 hasta las 12:00 horas.

Maipú: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Recoleta: Desde las 09:30 hasta las 10:30 horas.

Quilicura: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Huechuraba: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

La empresa Enel realiza cortes de luz programados principalmente para llevar a cabo trabajos de mantención, mejoras y modernización en la red eléctrica.

Estas interrupciones permiten reparar infraestructura, reemplazar equipos en mal estado, conectar nuevos clientes y reforzar el sistema para evitar fallas mayores o cortes inesperados. Aunque pueden generar molestias, estos trabajos son necesarios para garantizar un suministro más seguro, estable y eficiente para los hogares y comercios.