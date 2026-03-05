Camila Vallejo responde a Contraloría por uso de auto fiscal: “Hay funciones que son propias de nuestra labor”

Ante esta situación, Camila Vallejo declaró en conferencia de prensa que “la Contraloría había hecho 17 observaciones a este ministerio, todas han sido subsanadas”.

Camila Vallejo, vocera de Gobierno, se refirió a los viajes que realizó en un vehículo fiscal y que fueron objetados por la Contraloría General de la República, porque no corresponderían “a fines propios del cargo”.

Se trata a dos traslados para asistir a actos del Partido Socialista y del Partido Comunista, y otro para concurrir a un recinto asistencial.

Ante esta situación, Camila Vallejo declaró en conferencia de prensa que “la Contraloría había hecho 17 observaciones a este ministerio, todas han sido subsanadas. Por ejemplo, en un caso donde tuvimos una reunión con una junta de vecinos, pudimos incorporar los antecedentes que subsanaron esas observaciones y nos quedan estas últimas”.

“Y, por lo tanto, hemos pedido reevaluar porque estamos muy tranquilos de que tenemos los antecedentes suficientes para poder subsanar también estas observaciones pendientes“, indicó.

La vocera de Gobierno explicó que “hay funciones que son propias de nuestra labor. Cuando los partidos oficialistas de nuestra coalición o del gobierno que sea nos extienden invitaciones para participar de los actos de sus aniversarios, es muy normal que los ministros, sobre todo los ministros que somos políticos, del comité político, asistamos a estos actos”.

“Pero sin perjuicio de eso, nosotros estamos enviando todos los antecedentes para el proceso de reevaluación. Estamos muy tranquilos de que toda nuestra actividad sea ajustada a la normativa vigente y en el marco a más de nuestras funciones”, sentenció.