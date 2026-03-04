Partido Comunista inicia proceso contra Daniel Jadue tras denuncia de Vallejo, Gajardo y Cataldo

Esto, luego que el ex alcalde de Recoleta acusara a los integrantes del Gabinete de ser parte de una “persecución política” en su contra, en el marco del Caso Farmacias Populares.

Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, confirmó el inicio de un proceso en contra de Daniel Jadue, tras la denuncia presentada ante el Tribunal Supremo por parte de los ministros Nicolás Cataldo, Jaime Gajardo y Camila Vallejo.

Esto, luego que el ex alcalde de Recoleta acusara a los integrantes del Gabinete de ser parte de una “persecución política” en su contra, en el marco del Caso Farmacias Populares, donde está acusado de estafa, cohecho, delito concursal y fraude al fisco.

“Estoy preso en este gobierno con ministro de Justicia comunista, con ministra secretaria general comunista y todos saben que es todo un montaje. ¿Y ustedes creen que a alguien se le ha movido una pestaña dentro del mundo nuestro? No, porque son parte de la persecución”, fueron las palabras de Daniel Jadue contra sus otrora compañeros de partido.

Ante esto, los aludidos enviaron un escrito al PC pidiendo la retractación de Jadue, a quien ademas acusaron de generar “un liderazgo de carácter caudillista que solo ha generado división”.

Por su parte, Lautaro Carmona ratificó a La Tercera el proceso contra el ex jefe comunal: “Alguien podría decir que es una noticia en desarrollo, cosas por confirmar y luego precisaremos en qué estado está esto”.

“Es un procedimiento llevado por estructuras naturales. No es que pase primero por la comisión política, sino por las comisiones que tratan esos temas”, agregó Carmona.

En esta línea, el timonel del PC detalló que “hubo reuniones bilaterales con las partes, pero no se podría adelantar por ahora para donde va la micro. No hay una respuesta definitiva (aún), porque eso no lo establece la dirección política que yo encabezo”.