El SAG mantiene un plan de vigilancia nacional debido a casos recientes de la enfermedad en Argentina, Uruguay y Brasil, que elevan el riesgo de propagación por aves migratorias.

Autoridades sanitarias confirmaron la presencia de influenza aviar de alta patogenicidad (H5N1) en aves silvestres en la Región de Valparaíso, específicamente en el Humedal El Yali, en la comuna de Santo Domingo. El hallazgo se produjo tras una denuncia por la muerte de cisnes coscoroba en la zona.

La información fue entregada por la Dirección Regional de Senapred Valparaíso, luego de que el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) realizara los análisis correspondientes. Las muestras tomadas a las aves fallecidas arrojaron resultado positivo al virus, lo que llevó a activar los protocolos de vigilancia sanitaria en el área.

Desde el SAG confirmaron que se ha puesto en marcha el Sistema Nacional de Emergencia Sanitaria, con labores de monitoreo y muestreo en la zona afectada. Según explicaron, la detección del virus se produjo como parte de un seguimiento iniciado ante la mortandad de aves silvestres. “Se confirmó la presencia de influenza aviar de alta patogenicidad (H5N1) en aves silvestres en el Humedal El Yali”, señalaron las autoridades regionales.

Detectan influenza aviar H5N1 en aves en Santo Domingo: ¿es posible el contagio en humanos?

El organismo informó que mantiene un plan de vigilancia intensivo a nivel nacional, dado que la enfermedad ha sido reportada recientemente en países vecinos como Argentina, Uruguay y Brasil, lo que aumenta el riesgo de propagación a través de aves migratorias.

Pese al hallazgo, las autoridades aclararon que la situación no afecta el estatus sanitario del país ni el comercio de aves comerciales. “Por tratarse de casos en aves silvestres, no implica el cierre de mercados en Chile, manteniéndose el país libre de influenza aviar en aves de crianza”, explicaron.

Debido a lo anterior, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a informar sobre aves enfermas o muertas, evitando manipularlas y contactando directamente a los canales oficiales del SAG.

De acuerdo a Mayo Clinic, “la influenza aviar rara vez infecta a los seres humanos. Pero la preocupación de los funcionarios de la salud es que los virus de la gripe A que infectan a las aves puedan cambiar, o mutar, para infectar a los seres humanos y diseminarse de una persona a otra con mayor frecuencia. Puesto que una nueva cepa de gripe aviar sería un virus nuevo para los seres humanos, una cepa mutada como esa podría diseminarse rápidamente en todo el mundo.

“El caso más frecuente por el que las personas contraen un virus de la gripe aviar es por contacto cercano y a largo plazo con aves de corral domesticadas vivas, generalmente en granjas o gallineros caseros. Las personas también pueden contraer gripe aviar por contacto con aves silvestres u otro tipo de animal. La gripe aviar se ha diseminado de una persona a otra en pocas ocasiones”, añadieron.

Junto a ello, indicaron que “en los seres humanos, la gripe es una infección viral de la nariz, la garganta y los pulmones, que son parte del sistema respiratorio. Los síntomas de la gripe aviar en los seres humanos son similares a los síntomas de la gripe y pueden ir de leves a graves”.