Los detalles del recurso reposición con el que se busca reactivar la querella contra Boric

El Juzgado de Garantía de Copiapó rechazó admitir a trámite la acción judicial que presentó el ex director ejecutivo suplente del SLEP Atacama, Daslav Mihovilovic.

El ex director ejecutivo suplente del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Atacama, Daslav Mihovilovic, interpuso un recurso de reposición luego de que el Juzgado de Garantía de Copiapó rechazó admitir a trámite la querella que presentó contra el presidente Gabriel Boric por injurias con publicidad.

Aquello, después de que el pasado 27 de febrero el mandatario empleó sus cuentas en redes sociales para criticar públicamente al ex director del SLEP, a raíz de la fiesta realizada por el quinto aniversario del servicio en la región.

“Paréntesis, disculpen la digresión. Qué bueno que echamos al director del SLEP, porque no he conocido a una persona más descriteriada. De los descriterios más grandes que he visto”, posteó Boric en redes sociales el 29 de enero.

En su resolución, el juez Ubaldo Bassoa determinó no acoger el recurso judicial contra el mandatario ya que, según el Código Procesal Penal, correspondía fijar una audiencia de procedimiento simplificado, pero dicha sesión no se puede programar “antes de veinte ni después de cuarenta días contados desde la fecha de la resolución”.

El magistrado recordó en su resolución que aquello implicaría que en la fecha en que se llevaría a cabo la audiencia, Gabriel Boric ya no será el jefe de Estado y “el querellado adquirirá la calidad de ex Presidente de la República, circunstancia que hace procedente a su respecto la exigencia del desafuero establecido en el artículo 61 inciso 2° de la Constitución Política de la República”.

El recurso de reposición presentado por el querellante

Tras conocer la resolución del juez Bassoa, el abogado de Mihovilovic, Raimundo Palamara, presentó un recurso de reposición ante el Juzgado de Garantía de Copiapó.

Entre los argumentos que presentó el profesional para insistir con la querella, mencionó que la acción judicial se presentó en un momento en que Boric no gozaba de fuero.

“La ley no contempla la nulidad ni la paralización automática de un procedimiento válidamente iniciado por la circunstancia sobreviniente de adquirir posteriormente fuero constitucional“, se plantea en el escrito.

El querellante argumentó a la vez que, de mantenerse la tesis de que se requiere un desafuero, se “vería forzado a permanecer en una situación de indefensión, debiendo esperar indefinidamente“, debido a que, en la práctica, no puede solicitar un desafuero sobre un fuero que no existe.

Además del recurso de reposición, el abogado de Daslav Mihovilovic presentó un recurso de apelación en subsidio, con el propósito de que sea la Corte de Apelaciones de Copiapó la que resuelva en caso de que el Juzgado de Garantía rechace la petición.