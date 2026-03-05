Metro de Santiago habilita puntos de vacunación contra la Influenza y el Covid-19: revisa las estaciones y horarios

Durante el año pasado el peak de circulación viral se registró entre la segunda y la tercera semana de mayo

El Ministerio de Salud de Chile (Minsal), en conjunto con Metro de Santiago, inauguró un punto de vacunación en la estación Estación Cal y Canto de la Línea 2. La iniciativa busca facilitar el acceso a la inmunización contra la influenza y el Covid-19 a los grupos de riesgo, permitiendo que puedan vacunarse “al paso” durante sus trayectos diarios.

La medida forma parte de la Campaña de Vacunación e Inmunización 2026, que comenzó oficialmente el 1 de marzo y que, por segundo año consecutivo, fue adelantada para enfrentar de mejor manera la circulación de virus respiratorios durante la temporada invernal.

En ese contexto, la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, explicó que la decisión se basa en el comportamiento que han mostrado los virus respiratorios en los últimos años. “Desde la pandemia en adelante hemos observado que en todos los inviernos la circulación viral se ha adelantado de manera muy significativa, aproximadamente cuatro semanas”, indicó.

La autoridad agregó que durante el año pasado el peak de circulación viral se registró entre la segunda y la tercera semana de mayo. “Eso quiere decir para nosotros como autoridad sanitaria algo muy concreto y muy práctico, ya que tenemos menos tiempo para protegernos para llegar de manera segura y resguardados a ese momento de mayor circulación viral”, señaló.

Metro de Santiago habilita puntos contra influenza y Covid-19: revisa las estaciones y horarios

De acuerdo con lo informado por las autoridades, los operativos de vacunación rotarán por distintas estaciones de las líneas 2, 3, 4 y 5 del sistema de transporte capitalino durante todo marzo, en horarios de mañana y tarde.

En el caso del módulo instalado en la estación Cal y Canto, este funcionará hasta el 13 de marzo en horario matinal.

La vacunación en los módulos instalados en el Metro será gratuita y está dirigida a las personas con mayor riesgo de complicaciones graves por virus respiratorios. Para acceder a la inmunización, los usuarios solo deberán presentar su carnet de identidad en los puntos habilitados.

La subsecretaria Albagli también destacó modificaciones en los grupos que recibirán la vacuna contra la influenza de manera gratuita. Entre ellos se amplió el grupo de personas mayores, que ahora incluye a quienes tienen 60 años o más.

Además, se mantiene la inmunización para niños desde los 6 meses hasta 5° básico, embarazadas y personas con enfermedades crónicas.

En la misma línea, el seremi de Salud de la Región Metropolitana, Gonzalo Soto, destacó que existen más de 200 puntos de vacunación habilitados en la región. “Es importante que puedan conocer estos lugares. Los establecimientos de atención primaria están completamente disponibles y cuentan con el stock de vacunas para esta campaña”, señaló.