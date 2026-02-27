Las dosis se administrarán gratuitamente en centros de salud públicos y vacunatorios privados en convenio.

La campaña de vacunación contra la influenza 2026 comenzará este domingo 1 de marzo, según confirmó el Ministerio de Salud (Minsal) en su calendario oficial de inmunizaciones.

La estrategia, que forma parte del Programa Nacional de Inmunizaciones, busca proteger oportunamente a los grupos más vulnerables antes de la temporada invernal, cuando aumenta la circulación de virus respiratorios en el país.

El objetivo de esta campaña es alcanzar una cobertura de al menos 85% entre los grupos priorizados y reducir así las complicaciones graves asociadas a la influenza, como neumonía y hospitalizaciones, particularmente en personas con mayor riesgo.

Comienza la vacunación contra la influenza 2026: revisa si estás en los grupos obligatorios

La vacunación contra la influenza es obligatoria y gratuita para diversos segmentos de la población, independientemente de si cuentan con Fonasa o Isapre.

Según lo dispuesto por la autoridad sanitaria, los grupos que deben recibir la vacuna son:

Personal de salud que trabaja en contacto directo con pacientes.

Adultos de 60 años o más.

Personas con enfermedades crónicas entre 11 y 59 años, como afecciones respiratorias, cardiopatías, diabetes, hipertensión, enfermedades neurológicas, hepáticas o renales, entre otras.

Gestantes en cualquier etapa del embarazo.

Lactantes y escolares desde los 6 meses hasta 5º año básico.

Familiares y cuidadores de lactantes prematuros o inmunosuprimidos.

Trabajadores de la educación y del sector agropecuario (avícolas, ganaderos y criaderos de cerdos).

La autoridad también hizo un llamado a que toda la población, incluso quienes no forman parte de los grupos obligatorios, considere vacunarse voluntariamente, ya que esto ayuda a disminuir la circulación del virus y protege a los más vulnerables.

Las dosis se administrarán gratuitamente en centros de salud públicos y vacunatorios privados en convenio con las Seremis de Salud en todo el país. Las personas pueden consultar los puntos disponibles y horarios a través de las plataformas habilitadas por el Minsal EN ESTE LINK.