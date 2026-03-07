Conoce todos los desvíos de tránsito por la marcha del 8M

Se recomendó a los conductores planificar sus desplazamientos con anticipación, así como preferir rutas alternativas para llegar a sus destinos.

Una serie de desvíos del tránsito se pondrán en marcha este domingo de marzo, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer (8M), los que afectarán diversos sectores de las comunas de Providencia, Santiago y Recoleta.

Según reportó Carabineros, los desvíos comenzarán a aplicarse a partir de las 08:00 horas, con el propósito de darle mayor seguridad y facilidades al desarrollo de la marcha.

De acuerdo con lo dispuesto por la autoridad, los desvíos se aplicarán tanto a los vehículos particulares como a los servicios del sistema Red Movilidad.

En esa línea, se recomendó a los conductores planificar sus desplazamientos con anticipación, así como preferir rutas alternativas para llegar a sus destinos.

Los desvíos de tránsito por la marcha del 8M

En concreto, el perímetro de los cortes se concentrará en el eje de la Alameda, y se extenderán entre General Velásquez, en la comuna de Estación Central, y la avenida Salvador, en Providencia.

El recorrido de la marcha por el Día Internacional de la Mujer contempla un trayecto entre la Plaza Baquedano y el sector de Los Héroes.

Las rutas alternativas para el tránsito por los desvíos del 8M son las siguientes:

En dirección al poniente

Independencia al Sur

Balmaceda al Poniente

Teatinos al Sur

Santo Domingo al Poniente

Recoleta al Sur

San Antonio al Sur

Francisco Bilbao al Poniente

Curicó al Poniente

Tarapacá al Poniente

Ejército al Sur

Blanco Encalada al Poniente

Arica al Poniente

En dirección al oriente

O’Higgins al Oriente

Padre Hurtado al Sur

Arica al Oriente

Blanco Encalada al Oriente

Tupper al Oriente

Matta al Oriente

Desvíos para los vehículos particulares

Desvíos para la locomoción colectiva