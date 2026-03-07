Conoce todos los desvíos de tránsito por la marcha del 8M

Una serie de desvíos del tránsito se pondrán en marcha este domingo de marzo, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer (8M), los que afectarán diversos sectores de las comunas de Providencia, Santiago y Recoleta.
Según reportó Carabineros, los desvíos comenzarán a aplicarse a partir de las 08:00 horas, con el propósito de darle mayor seguridad y facilidades al desarrollo de la marcha.
De acuerdo con lo dispuesto por la autoridad, los desvíos se aplicarán tanto a los vehículos particulares como a los servicios del sistema Red Movilidad.
En esa línea, se recomendó a los conductores planificar sus desplazamientos con anticipación, así como preferir rutas alternativas para llegar a sus destinos.
Los desvíos de tránsito por la marcha del 8M
En concreto, el perímetro de los cortes se concentrará en el eje de la Alameda, y se extenderán entre General Velásquez, en la comuna de Estación Central, y la avenida Salvador, en Providencia.
El recorrido de la marcha por el Día Internacional de la Mujer contempla un trayecto entre la Plaza Baquedano y el sector de Los Héroes.
Las rutas alternativas para el tránsito por los desvíos del 8M son las siguientes:
En dirección al poniente
- Independencia al Sur
- Balmaceda al Poniente
- Teatinos al Sur
- Santo Domingo al Poniente
- Recoleta al Sur
- San Antonio al Sur
- Francisco Bilbao al Poniente
- Curicó al Poniente
- Tarapacá al Poniente
- Ejército al Sur
- Blanco Encalada al Poniente
- Arica al Poniente
En dirección al oriente
- O’Higgins al Oriente
- Padre Hurtado al Sur
- Arica al Oriente
- Blanco Encalada al Oriente
- Tupper al Oriente
- Matta al Oriente