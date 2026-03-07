“Lamentamos su actuación”: Poduje instruirá sumario contra funcionario del Serviu que humilló a damnificados

“No es aceptable que un funcionario del Serviu maltrate a los damnificados, menos después de una catástrofe”, recalcó el próximo ministro de Vivienda.

AGENCIA UNO.

El futuro ministro de Vivienda de José Antonio Kast, Iván Poduje, ratificó que apenas asuma su cargo el próximo 11 de marzo, instruirá un sumario contra el funcionario de Serviu del Biobío que usaba una cuenta troll para humillar a los damnificados por los incendios.

“Quiero ser muy claro en que lamentamos muchísimo la actuación de ese funcionario, que ahora entiendo está con una licencia médica, no sabemos por qué razón”, manifestó el próximo secretario de Estado.

“El día 11 de marzo voy a instruir que se haga un sumario para que se establezcan todas las responsabilidades”, complementó.

Poduje y posibles acciones legales contra funcionario del Serviu

En la oportunidad, Iván Poduje manifestó que conductas como la atribuida al jefe de comunicaciones del Serviu en la zona, “no son aceptables“.

Sostuvo, no obstante, que de momento no tiene la certeza sobre si podrían existir acciones legales que se puedan emprender contra el comunicador.

En todo caso, el futuro titular del Minvu fue enfático en plantear que aquellas personas afectadas por los incendios no merecen recibir un trato vejatorio.

“No es aceptable que un funcionario del Serviu maltrate a los damnificados, menos después de una catástrofe“, recalcó Poduje.

Aseveró que “esa persona va a tener que experimentar un sumario y todas las responsabilidades van a ser asignadas“, y añadió que “les puedo decir a las familias damnificadas es que lamentamos las declaraciones de este funcionario”.

Se espera que el mencionado funcionario se reintegre a sus labores cuando termine su licencia médica, lo que ocurrirá cuando las nuevas autoridades ya hayan asumido sus cargos.