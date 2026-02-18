El directo mensaje de Iván Poduje al Gobierno: lo acusa de “no asumir sus responsabilidades” en reconstrucción del sur

“No me parece que el gobierno replique la estrategia que usó en Viña del Mar de culpar a los alcaldes y no asumir sus responsabilidades”, indicó el futuro ministro.

Iván Poduje, futuro ministro de Vivienda y Urbanismo, se sumó a la polémica entre la ministra Antonia Orellana y el alcalde de Penco, Rodrigo Vera, por el proceso de reconstrucción tras los incendios forestales que azotaron el Ñuble y el Biobío, acusando al Gobierno de “no asumir sus responsabilidades”.

Esto, luego que la titular de la Mujer y Equidad de Género apuntó a la responsabilidad del jefe comunal en la demora en la entrega de ayudas a los damnificados.

“Así como el alcalde exige, también cumpla con las que son sus obligaciones legales. No ha firmado las órdenes de demolición, porque todas las solicitudes las ha hecho por cámara, no ha firmado ni un oficio pidiendo los subsidios de arriendo”, declaró Antonia Orellana a Sabes.cl.

Ante estas declaraciones, Iván Poduje respondió que “me parece totalmente improcedente que el Ejecutivo intente culpar al alcalde de Penco, por cuestiones que son cien por ciento responsabilidad del gobierno”.

“No me parece que el gobierno replique la estrategia que usó en Viña del Mar de culpar a los alcaldes y no asumir sus responsabilidades”, indicó el ex candidato a alcalde por la Ciudad Jardín.

El próximo ministro del Minvu aseveró que “las viviendas de emergencia deben ser provistas por el Ministerio del Interior, no por el municipio. Hay 100 de 2.500. Los baños, los sistemas modulares de atención a las víctimas, los bonos de arriendo de acogida para que las familias se puedan ir a otro lugar mientras sus casas son limpiadas; todo eso es responsabilidad del Ejecutivo. El alcalde no tiene nada que ver con eso”.

Junto con ello, Iván Poduje mandó un mensaje a la comunidad de Penco: “Les mando un abrazo a los damnificados y a sus familias. Particularmente a la comunidad de Penco que ha sido duramente golpeada. El incendio fue catastrófico y la verdad es que el daño que se ha generado ahí emocional, físico y patrimonial, es enorme y, se ha agravado por la lentísima reacción del gobierno en el despliegue de las ayudas”.