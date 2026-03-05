Serviu pide renuncia de funcionario que usaba cuenta troll contra damnificados de incendios en el sur

El ahora ex jefe de comunicaciones del Serviu Biobío estaba detrás de una cuenta de redes sociales que insultaba a damnificados.

AGENCIA UNO

María Luz Gajardo, directora del Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu), anunció que pidió la renuncia a Gonzalo Cofré Hube, jefe de comunicaciones (s) del Serviu de la Región del Biobío, quien estaba detrás de una cuenta troll en redes sociales.

La salida de Cofré Hube se da luego que reconociera que era el creador de una cuenta de Instagram dedicada a insultar a quienes estaban en contra de las políticas gubernamentales para ir en ayuda de los damnificados por los incendios forestales en el sur.

Junto con ello, la directora del Serviu ordenó un sumario administrativo para determinar los horarios y un eventual uso de implementos del organismo por parte del saliente funcionarios para postear a título personal.

Gonzalo Cofré Hube, quien estaba a cargo de diversos planes de reconstrucción en la región, reconoció que estaba detrás de @Analistasilencioso, cuenta que usó para lanzar insultos a los críticos del Serviu, además de dedicar dardos al gobierno regional y a la municipalidad de Penco.

“Tengo una idea. Los que podían arrendar ahí, podrían ir a arrendar a otro lado. Aprovechando que les dieron bono acogida hasta por tres meses, podrían entender que los que perdieron su casa eran los propietarios”, consignaba uno de los mensajes del funcionario.