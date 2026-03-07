Encuesta Panel Ciudadano-UDD: 6 de cada 10 chilenos no confía en la información que Boric entregó a Kast en el traspaso

El quiebre entre Gabriel Boric y José Antonio Kast sigue generando reacciones a pocos días del cambio de mando.
Según un sondeo de Panel Ciudadano-UDD, el 54% de los encuestados considera que la información entregada por el gobierno de Boric al equipo de Kast durante el proceso de traspaso no es confiable. Solo el 32% la califica como confiable, mientras que un 14% declara no saber.
La encuesta se realizó en el marco de la polémica desatada por el proyecto de cable submarino entre Chile y China, que derivó en la suspensión temporal de las reuniones de traspaso entre ambos equipos.
Kast le gana la batalla comunicacional a Boric
En la disputa por la credibilidad, la encuesta muestra resultados desfavorables para el mandatario saliente.
Ante la pregunta sobre quién resulta más creíble respecto a lo conversado en la llamada telefónica del 18 de febrero —donde Boric afirma haber informado sobre el cable submarino y Kast sostiene que solo recibió un “enunciado” sin detalles—, el 47% señaló creerle al presidente electo, frente al 34% que respalda la versión de Boric. Un 19% dijo no saber.
Sobre quién tiene mayor responsabilidad en el deterioro del clima del traspaso, el 47% apuntó al gobierno de Boric, mientras que el 38% responsabilizó al equipo de Kast.
En cuanto al impacto que este conflicto tendrá en la nueva administración, el 57% de los encuestados cree que dificultará el inicio del próximo gobierno, contra un 27% que estima que no tendrá impacto.
Otro flanco que preocupa a la ciudadanía son los llamados “amarres”a: el 52% declaró estar preocupado por las contrataciones de última hora para dejar funcionarios en cargos públicos antes del cambio de gobierno.
Finalmente, ante la competencia tecnológica entre Estados Unidos y China, el 67% de los encuestados considera que Chile debería mantener relaciones equilibradas con ambos países, lo que refleja una ciudadanía que prefiere la neutralidad frente a la presión geopolítica que rodea el debate por el cable submarino.