Encuesta Panel Ciudadano-UDD: 6 de cada 10 chilenos no confía en la información que Boric entregó a Kast en el traspaso

La encuesta revela que la mayoría de los chilenos desconfía de los antecedentes que el gobierno saliente ha traspasado al equipo de José Antonio Kast, en medio de la polémica por el cable submarino con China.

El quiebre entre Gabriel Boric y José Antonio Kast sigue generando reacciones a pocos días del cambio de mando.

Según un sondeo de Panel Ciudadano-UDD, el 54% de los encuestados considera que la información entregada por el gobierno de Boric al equipo de Kast durante el proceso de traspaso no es confiable. Solo el 32% la califica como confiable, mientras que un 14% declara no saber.

La encuesta se realizó en el marco de la polémica desatada por el proyecto de cable submarino entre Chile y China, que derivó en la suspensión temporal de las reuniones de traspaso entre ambos equipos.

Kast le gana la batalla comunicacional a Boric

En la disputa por la credibilidad, la encuesta muestra resultados desfavorables para el mandatario saliente.

Ante la pregunta sobre quién resulta más creíble respecto a lo conversado en la llamada telefónica del 18 de febrero —donde Boric afirma haber informado sobre el cable submarino y Kast sostiene que solo recibió un “enunciado” sin detalles—, el 47% señaló creerle al presidente electo, frente al 34% que respalda la versión de Boric. Un 19% dijo no saber.

Sobre quién tiene mayor responsabilidad en el deterioro del clima del traspaso, el 47% apuntó al gobierno de Boric, mientras que el 38% responsabilizó al equipo de Kast.

En cuanto al impacto que este conflicto tendrá en la nueva administración, el 57% de los encuestados cree que dificultará el inicio del próximo gobierno, contra un 27% que estima que no tendrá impacto.

Otro flanco que preocupa a la ciudadanía son los llamados “amarres”a: el 52% declaró estar preocupado por las contrataciones de última hora para dejar funcionarios en cargos públicos antes del cambio de gobierno.

Finalmente, ante la competencia tecnológica entre Estados Unidos y China, el 67% de los encuestados considera que Chile debería mantener relaciones equilibradas con ambos países, lo que refleja una ciudadanía que prefiere la neutralidad frente a la presión geopolítica que rodea el debate por el cable submarino.