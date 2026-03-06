Boric extiende polémica con Kast por cable chino: “Se está utilizando como excusa para suspender el traspaso”

El presidente Boric aprovechó de recalcar que “sigo estando 100% disponible y mi gobierno entero para las reuniones de traspaso que se estaban realizando de buena manera”.

AGENCIA UNO

El presidente Gabriel Boric extendió su polémica con José Antonio Kast por el cable submarino con China, planteando que su sucesor lo “usa como excusa” para no concretar el proceso de traspaso de mando.

En entrevista con 24 Horas, el jefe de Estado dejó en claro que, respecto a la ceremonia del próximo 11 de marzo, “es un acto que va a salir bien, no tengo ninguna duda, es un momento muy solemne, en el que todos tenemos que estar a la altura y no me cabe ninguna duda de que, más allá de cualquier diferencia de opinión (…) ese día va a salir bien y Chile va a estar orgulloso de su democracia”.

Consultado sobre el breve encuentro con Kast que se llevó a cabo en La Moneda, el jefe de Estado precisó que “yo no quería que esa reunión terminara (…) hubo una solicitud de que yo rectificara algo que no estuve dispuesto”, agregando que “la gente está cansada de vernos peleando por pequeñeces. Yo creo que al final del día esto efectivamente empaña lo que es una tradición republicana”.

La polémica por el cable submarino chino

El jefe de Estado reiteró que comunicó el pasado 18 de febrero al presidente electo sobre el controvertido proyecto de cable chino, detallando que “yo había llamado al presidente Kast para decirle que tenía 4 temas que conversar con usted, que creo que son delicados y para los cuales me gustaría tener una reunión a la brevedad“.

Estos eran “la continuidad de la Comisión de los Abusos Cometidos en el Sename desde 1979 a la fecha; la situación en la macrozona sur; cable chino en donde le conté de las amenazas que había sobre la mesa por parte de Estados Unidos y que yo no iba a tomar una decisión sin conversar el tema con él; la situación de la migración irregular y qué hacer en particular con los migrantes que tienen hijos chilenos, etcétera”.

En esta línea, el presidente Gabriel Boric indicó que esta iniciativa se viene analizando hace cinco años por parte del Estado, precisando que “en esto hay procedimientos que son reglados y que son normales, y dado lo delicado del asunto, la decisión que tomé es justamente no avanzar a matacaballo, conversar con el presidente electo, tomar una decisión en conjunto porque el grueso de la tramitación le iba a tocar a él”.

“Chile tiene derecho a tomar sus decisiones soberanas, no en base a amenazas de ningún país, y esto yo creo que es lo de fondo y lo importante”, añadió.

Junto con ello, explicó que “no lo enviamos a Contraloría todavía, porque si se envía a Contraloría, comienza toda la autorización de la concesión, etcétera. Y en segundo lugar, este tema hoy día se está utilizando como excusa para suspender reuniones bilaterales, de traspaso, que son muy útiles, y yo creo que eso es un error, porque acá no ha habido, en ningún momento, ninguna intención de esconder la pelota, de no pasar información”.