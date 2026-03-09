Alcaldesa Delfino y hallazgo de cadáver frente a su casa: “No amedrenta” y “no he recibido amenazas”

La alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, se reunió con el ministro de Seguridad, Luis Cordero, tras el hallazgo del cadáver de una mujer frente a su casa.

El cuerpo que fue dejado por un camión en frente de su domicilio fue encontrado dentro de una caja por personal municipal durante el domingo. La víctima presentaba sus extremidades atadas y se encontraba en avanzado estado de putrefacción.

Bajo este contexto, la alcaldesa Delfino abordó posibles medidas de protección y comenzó señalando que “esto hay que enfrentarlo con valentía, hay que colaborar con las instituciones, esto se tiene que investigar. Es un hecho conmovedor, es un hecho terrible que no nos paraliza en el combate contra todo tipo de delitos”.

“Esto nos sigue dando fuerzas para seguir trabajando y seguir coordinando las distintas acciones para tener una comuna mejor y segura”, agregó la jefa comunal, quien expresó que “esto no amedrenta, esto finalmente nos da fuerza para trabajar con nuestros vecinos y vecinas, y lo más importante aquí es que se puedan esclarecer los hechos”.

En esa línea, comentó que “nos vamos a coordinar durante el día en materia de protección personal, tanto mía como de funcionarios y funcionarias. Ayer fueron trabajadores de la Dirección de Aseo quienes encontraron el cadáver, por lo que también es importante que pueda haber algún tipo de acompañamiento hacia ellos”.

Alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, descartó amenazas previas al hallazgo de cadáver fuera de su casa

En este marco, aseguró que ella y su entorno no han recibido amenazas previas al hallazgo del cadáver.

“No he recibido amenazas. He comentado varias veces y yo no he recibido amenazas, más allá de que hemos hecho harto trabajo en función de la seguridad de nuestros vecinos y vecinas, hemos sacado campamentos, hemos derribado más de 10 casas, de hecho ahora para el mes de marzo está programada también derribar una casa asociada a distintos tipos de delitos, pero la verdad en lo particular ni yo ni mi equipo hemos recibido amenazas”, expresó.

A lo que añadió: “Las instituciones tienen que hacer su trabajo, tienen que investigar, tienen que recoger toda la información necesaria. Yo creo que eso es lo más importante, porque además es una víctima que es mujer, que también se conoce, entonces yo creo que acá es importante, que se pueda dilucidar qué es lo que ocurrió y para eso nosotros vamos a colaborar”.