“Tenemos a tu hija y la vamos a matar”: las amenazas que recibió la familia de Yisenia, desaparecida en Quinta Normal

Una adolescente de 16 años es intensamente buscada por la Policía de Investigaciones (PDI) en la comuna de Quinta Normal, en la Región Metropolitana, desde hace más de una semana. De acuerdo a la institución, se trata de Yisenia Tapasco Gaviria, quien al momento de su desaparición vestía un vestido de fiesta de color gris y zapatillas blancas.

Según antecedentes entregados por la PDI, la joven fue vista por última vez el 22 de enero, en el sector de calle Nueva Extremadura.

Las amenazas que recibió la familia de Yisenia Tabasco

En entrevista con Mega, Juan Garrido, padrino de la menor, denunció que la familia recibió un mensaje de carácter amenazante la misma noche en que se perdió el rastro de la adolescente.

De acuerdo con su relato, el texto llegó cerca de las 20:50 horas al teléfono celular de la madre de Yisenia y, aseguran, fue enviado desde el propio móvil de la joven. El mensaje decía: “Tenemos a tu hija. Te la vamos a matar, coño”.

Garrido también señaló que el día de la desaparición la adolescente había solicitado permiso para ir al mall. Sin embargo, al regresar al domicilio, la familia notó que Yisenia había dejado todos los ingredientes preparados para cocinar, pero no alcanzó a hacer el almuerzo, lo que hace presumir que no habría llegado al centro comercial.