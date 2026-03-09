Cambio de mando presidencial: revisa los desvíos de tránsito en Santiago y Valparaíso

Las medidas se extenderán entre el 10 y el 12 de marzo para resguardar las actividades protocolares y el desplazamiento de autoridades y delegaciones internacionales.

Las autoridades anunciaron una serie de cortes y desvíos de tránsito en Santiago y Valparaíso debido a las actividades relacionadas con el Cambio de Mando Presidencial de Chile 2026, ceremonia en la que el presidente Gabriel Boric finalizará su mandato.

Según informó Carabineros de Chile, las primeras interrupciones comenzarán el martes 10 de marzo en el centro de Santiago. Desde las 09:00 horas se aplicarán restricciones esporádicas en calle Dieciocho, desde Santa Isabel, debido a un evento diplomático en el Palacio Cousiño, medida que se extenderá hasta las 16:00 horas. Como alternativa se recomienda utilizar Avenida Manuel Rodríguez.

Durante la misma jornada, y debido a diversas actividades protocolares en el Palacio de La Moneda, se implementará un cierre ampliado en el perímetro del barrio cívico desde las 15:00 horas.

Lo anterior implicará desvíos en la Avenida Libertador Bernardo O’Higgins hacia el poniente desde Miraflores, además de restricciones de tránsito en el cuadrante conformado por Avenida Manuel Rodríguez, Catedral y San Antonio.

Para el miércoles 11 de marzo, día en que se realizará la ceremonia oficial de traspaso de mando en Valparaíso, se mantendrán durante la mañana las restricciones en el sector de La Moneda, considerando el cuadrante entre Avenida Manuel Rodríguez, Catedral, San Antonio, Miraflores y la Alameda.

Más tarde, tras la ceremonia, el presidente electo regresará a Santiago, por lo que desde las 15:00 horas se contemplan nuevos desvíos: la Alameda al oriente será desviada desde Avenida España y Avenida Providencia al poniente será redirigida por calle del Arzobispo o Avenida El Salvador.

En paralelo, en la Región de Valparaíso se aplicará una prohibición de circulación de camiones en la Ruta 68. La restricción regirá entre las 07:00 y las 15:00 horas en dirección a Valparaíso y entre las 16:00 y las 19:00 horas hacia Santiago, con el objetivo de facilitar el desplazamiento de autoridades y delegaciones.

Finalmente, el jueves 12 de marzo se realizará un evento religioso en la Catedral Metropolitana de Santiago, por lo que desde las 07:00 horas se suspenderá el tránsito vehicular hacia la Plaza de Armas de Santiago dentro del cuadrante comprendido entre las calles San Antonio, Huérfanos, Morandé y Santo Domingo. Se prevé que el tránsito en el sector vuelva a habilitarse entre las 13:00 y las 13:30 horas.

Desde Carabineros recomendaron a los conductores planificar sus desplazamientos con anticipación y utilizar vías alternativas, ya que los cortes se aplicarán de forma progresiva durante los días previos y posteriores al cambio de mando presidencial.