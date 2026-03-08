Secciones
Confirman nueva reunión entre Boric y Kast a tres días del cambio de mando

La información la confirmó en La Moneda el ministro del Interior, Álvaro Elizalde.

Foto del editor Juan Pablo Ernst
Juan Pablo Ernst

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, confirmó la reunión que sostendrán este domingo el presidente Gabriel Boric con el mandatario electo, José Antonio Kast.

El jefe del gabinete se refirió al tema tras ser consultado por la prensa en el Palacio de La Moneda, donde se efectuará el encuentro.

En la oportunidad, Elizalde recalcó que el jefe de Estado ha mostrado siempre su disposición de dialogar con Kast, y que la decisión de interrumpir las conversaciones surgió desde el equipo de mandatario entrante.

Desde la Presidencia, en tanto, se comunció que “este domingo 8 de marzo S.E. el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, sostendrá una reunión con el presidente electo, José Antonio Kast. La cita está programada para las 11:30 horas en el Palacio La Moneda”, precisó.

Este sábado, el presidente Boric le pidió una reunión a José Antonio Kast, mientras este último se encontraba en Estados Unidos participando en la cumbre Escudo de las Américas.

Si bien inicialmente desde la Oficina del Presidente Electo (OPE) se descartó la idea, posteriormente se decidió aceptar la invitación del mandatario.

De acuerdo con lo detallado, en la reunión solamente tomarán parte el presidente en ejercicio y el mandatario electo, en La Moneda, a partir de las 11:30 horas.

La reunión entre Boric y Kast se produce, en medio de los esfuerzos por encauzar el proceso de transición y a solo tres días de que el líder republicano asuma la presidencia del país.

