Boric confirma que abordó el tema del cable submarino en su reunión con José Antonio Kast

El presidente en ejercicio dijo que ambos convinieron sobre la importancia de realizar un cambio de mando que esté a la altura de la tradición republicana.

El presidente Gabriel Boric confirmó este domingo que durante la reunión que sostuvo con el mandatario electo, José Antonio Kast, abordaron materias de seguridad “vinculados a los cables submarinos“.

El mandatario en ejercicio abordó el tema tras la cita que se prolongó por más de una hora en La Moneda, y manifestó que su intención al invitar al presidente electo es que “no haya ninguna duda de la plena voluntad de transparencia en todo lo relacionado con la seguridad de la administración saliente con la administración entrante”.

En esa línea, planteó que el encuentro “tenía como fin retomar lo que a comienzos de semana se había visto interrumpido: la entrega de información de temas que considero profundamente relevantes y en los cuales el presidente electo tendrá que tomar decisiones o bien darle continuidad“.

Los otros temas que abordaron Boric y Kast en su reunión

Precisó que “le entregué documentos vinculados a la Comisión de Verdad respecto a los abusos cometidos en el Sename desde 1979 en adelante. Esto, porque la Comisión solicitó extender su plazo de funcionamiento y terminará durante el mandato del futuro presidente, en abril del 2027″.

Boric dijo que también compartió con Kast “el informe de la Comisión de Paz y Entendimiento en La Araucanía, y en la relación entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche, porque es una cicatriz histórica. Acá hay una posibilidad, un camino para avanzar”, indicó.

Además, el presidente en ejercicio dijo que ambos conversaron y convinieron sobre la importancia de realizar un cambio de mando que esté a la altura de la tradición republicana.

Finalmente, agradeció la buena disposición de Kast para acudir a la cita y enfatizó que “doy por superadas las diferencias que pudieran haber existido”.

Por su parte, Kast dijo que con Boric abordaron diversos temas y que “me entregó los antecedentes, cosa que agradezco y que tendré para análisis posterior y para toma de decisiones cuando corresponda, una vez habiendo jurado como Presidente de la República”.