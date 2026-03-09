Los colegios que no tendrán clases y las otras medidas adoptadas por el cambio de mando en Valparaíso

La suspensión de la jornada afectará a un total de 30 establecimientos educacionales.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Para el mediodía de este miércoles 11 de sepriembre está programada la ceremonia de cambio de mando en el Salón de Honor del Congreso Nacional en Valparaíso, por lo que se dispusieron varias medidas especiales, entre ellas la suspensión de clases en algunos colegios.

El traspaso del mando se llevará a cabo tres horas después de que se instale el Senado, en una actividad prevista para las 09:00 horas.

Al cambio de mando asistirán 33 autoridades internacionales, entre ellas 14 jefes de Estado y de Gobierno. Se espera también la presencia de representantes diplomáticos de distintos países acreditados en Chile.

Colegios sin clases y otras medidas por el cambio de mando

De acuerdo con lo dispuesto por la autoridad, para el correcto desarrollo de las actividades se decidió implementar una serie de medidas especiales en los alrededores del Congreso Nacional y el Cerro Castillo.

En esa línea, la Seremi de Transportes dispuso que desde las 07:00 horas del miércoles se implementará los cierres de algunas de las principales arterias de Valparaíso, con restricciones en el eje de avenida Argentina y avenida Pedro Montt.

A la vez, se realizarán desvíos del tránsito para aquellos vehículos que se desplazan entre Viña del Mar, Valparaíso y la salida hacia Santiago.

Carabineros, en tanto, confirmó que establecerá un perímetro de seguridad con cortes y controles de acceso público en el entorno del Congreso Nacional. Estos se concentrarán esencialmente en la avenida Argentina y en calles del plan como Chacabuco, Uruguay, Pedro Montt, Prieto, Eloy Alfaro y 12 de Febrero.

Por su parte, el Ministerio de Educación decidió suspender las clases en aquellos establecimientos ubicados dentro de los perímetros de seguridad tanto del Congreso Nacional, en Valparaíso, como del del Cerro Castillo, en Viña del Mar.

De esta forma, los colegios que no tendrán clases son:

Valparaíso

Escuela Grecia

Escuela Ramón Barros Luco

Instituto Superior de Comercio Francisco Araya Bennet

Liceo de Niñas María Franck de Mac Dougall

Escuela República de Uruguay

Liceo Eduardo de la Barra

Escuela Alemana

Escuela Dr. Ernesto Quiroz Weber

Escuela Especial de Lenguaje Libertador de la Patria Bernardo O’Higgins

Colegio San Pedro Nolasco

Scuola Italiana Arturo Dell’Oro

Seminario San Rafael

Colegio Carlos Cousiño

Liceo Juana Ross de Edwards

Liceo Coeducacional La Igualdad

Colegio Las Acacias

Colegio Salesiano de Valparaíso

Colegio San Ignacio de Loyola

Colegio Inmaculada de Concepción Nuestra Señora de Lourdes

Liceo Técnico Bicentenario de Valparaíso

Escuela Especial Gran Bretaña

Centro de Educación Integrada de Adultos de Valparaíso

Liceo Técnico Profesional Barón

Escuela Juan de Saavedra

Jardín Infantil Volantín de Colores

Centro de Estudios San Ignacio

Centro Educacional Ceval Ltda

Viña del Mar