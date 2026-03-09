“No le corresponde”: Delpiano cuestionó al diputado que excava una zanja en la frontera con Bolivia

El parlamentario independiente Sebastián Videla admitió que no tiene permiso para el trabajo, pero aseguró que no teme “a las consecuencias”.

La ministra de Defensa, Adriana Delpiano, cuestionó este lunes que el diputado independiente Sebastián Videla haya iniciado por su cuenta la excavación de una zanja en Ollagüe, en la frontera con Bolivia.

La secretaria de Estado abordó el tema luego de que el legislador se refirió al tema en una publicación en su cuenta de redes sociales, donde confirmó que está empleando sus propios fondos para financiar la obra en esa comuna de la Región de Antofagasta.

De acuerdo con lo manifestado por el parlamentario durante esta jornada, a través de esta medida busca establecer acciones concretas para impedir el ingreso irregular de migrantes y el accionar del crimen organizado.

“Hace un par de meses no me autorizaron. Pasó un tema legal bien complejo y desistí hacerlo, pero es tanta la desesperación que no temo a las consecuencias“, indicó en las declaraciones que le entregó a Mega.

Además, el diputado Videla llamó al presidente boliviano, Rodrigo Paz, a apoyar su iniciativa de excavar una zanja y lo convocó a “unirse a esta lucha y no ser cómplices de estas bandas”.

“Así como el Gobierno de Chile debe actuar con firmeza, necesitamos una verdadera política de Estado para frenar este delito en la frontera“, complementó.

Delpiano cuestionó al diputado que excava la zanja

Al abordar el caso, la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, cuestionó el accionar del legislador y sostuvo que “no puede ser que cualquiera haga lo que le parezca“.

Tras admitir que no sabe “directamente qué es legal o qué no es legal, de qué zanja se trata, si está en un espacio público o es espacio privado”, la secretaria de Estado aseveró que “no le corresponde a un diputado excavar“.

“Usted contrata a una empresa para que le haga una excavación, si es que es una decisión soberana que se ha tomado en la región, teniendo a la vista todos los elementos y todos los antecedentes”, planteó.

Añadió que “no puede ser que cualquiera, por su cuenta, haga lo que le parezca hacer, porque eso no nos corresponde a ninguno de nosotros, sea en el espacio público o sea en el espacio privado”.

“Yo puedo hacer una zanja en mi casa… pero no mucho más allá de eso“, concluyó la ministra de Defensa sobre el tema.