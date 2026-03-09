La situación comenzó cerca de las 06:48 horas, cuando se detectaron demoras en el servicio habitual de la línea.

Una serie de problemas en el Metro de Santiago generó complicaciones durante la mañana de este lunes 9 de marzo, luego de que se registraran retrasos en la frecuencia de trenes de la Línea 3 del Metro, afectando a miles de pasajeros en plena hora punta.

De acuerdo con lo informado por la empresa, la situación comenzó cerca de las 06:48 horas, cuando se detectaron demoras en el servicio habitual de la línea. Debido a esta situación, seis estaciones debieron quedar sin servicio, lo que obligó a los trenes a circular solo por parte del recorrido disponible.

Seis estaciones fuera de servicio: qué pasó con la Línea 3 del Metro de Santiago

Las estaciones afectadas fueron Plaza Quilicura, Lo Cruzat, Ferrocarril, Los Libertadores, Cardenal Caro y Vivaceta, todas ubicadas en el tramo norte de la línea.

En ese contexto, mientras duró la contingencia, el servicio funcionó únicamente entre Conchalí y Fernando Castillo Velasco, lo que generó congestión tanto en estaciones como en el transporte de superficie.

La interrupción provocó largas esperas y aglomeraciones de usuarios, además de complicaciones en el tránsito en distintos sectores de la capital, ya que muchos pasajeros debieron buscar buses o rutas alternativas para continuar sus viajes.

Con el paso de las horas, la empresa informó que las estaciones comenzaron a retomar su funcionamiento de forma gradual, aunque advirtió que la frecuencia de los trenes podría tardar algunos minutos en normalizarse completamente.