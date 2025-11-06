Homicidios en La Reina: la hipótesis de la defensa de Jorge Ugalde para descartar su participación en crimen

El abogado defensor cuestionó la calidad de las pruebas presentadas por la Fiscalía, apuntando que “hubo una investigación deficitaria en este momento, porque está llena de indicios solamente”.

Marcelo Castillo, abogado defensor de Trinidad Cruz-Coke y Jorge Ugalde, los principales sospechosos del triple crimen de La Reina, que terminó con el homicidio del fotógrafo Eduardo Cruz-Coke y sus dos hijos, dio a conocer el eventual móvil tras los homicidios y que descartaría la participación de su representado.

En entrevista con Mucho Gusto de Mega, el profesional apuntó en primer lugar a las pruebas presentadas hasta ahora por el Ministerio Público, indicando que “todas son indicarias”.

“Hay asesinatos muy crueles, de mucha crueldad, con mucha violencia, en que mueren dos, tres, cinco personas y no llaman tanto la atención. Eso me llama a mí, digamos, justificadamente, la atención también, valga la redundancia, de por qué genera tanta controversia pública”, aseveró el abogado de Ugalde.

El móvil detrás del crimen que descartaría la autoría de Jorge Ugalde

En esta línea, dio a conocer el eventual móvil detrás del triple homicidio en La Reina y que podría descartar la participación de Jorge Ugalde.

“Hay muchos casos en que han demostrado empíricamente que la PDI y el Ministerio Público se equivocan. A mí me llama la atención que la PDI descarte el móvil del robo. En esa casa había muchos elementos valiosos. La familia todavía no ha hecho un arqueo de lo que falta, de lo que hay, de lo que había, en el momento de los hechos del homicidio”, sostuvo.

Castillo cuestionó la calidad de las pruebas presentadas por la Fiscalía, apuntando que “hubo una investigación deficitaria en este momento, porque está llena de indicios solamente”.

Consultado sobre el hallazgo de medicamentos que podrían ser usados para la sumisión en el domicilio de Jorge Ugalde, su abogado aseveró que “tiene tratamiento psiquiátrico, claro. Y, de hecho, cuando estuvo detenido, todos los días se llevaron los medicamentos. Está todo eso documentado y nadie habla de eso”.